La Milano Food week all' insegna della solidarietà

AX Armani Exchange Milano -Panathinaikos Superfoods Atene in diretta tv e Live-Streaming : AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Superfoods Atene sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Siamo riusciti a mangiare da Jollibee - il fast food filippino aperto a Milano : E alla fine l’ape del pollo fritto arrivò in Italia. Domenica 18 marzo a Milano, in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, è stato inaugurato il primo locale europeo di Jollibee. Il nome potrebbe non essere noto ai più, ma si tratta in soldoni della più importante catena di fast food delle Filippine, che conta oltre 1.100 ristoranti distribuiti tra Asia e America del Nord. E che, appunto, approda ora nel vecchio continente con questo ...