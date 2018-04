La migliore amica della Hunziker | Così siamo sopravvissute alla setta

Resta incinta di un uomo violento : il figlio lo adotta la sua migliore amica : Una donna americana ha fatto adottare il figlio, che non desiderava, alla sua migliore amica.Continua a leggere

“Donna - che hai fatto!?”. La trasfigurazione di Tori Spelling. Nella finzione - come nella vita - era la migliore amica di Kelly a Beverly Hills e insieme facevano strage di cuori. Gli anni d’oro sono passati - ma la sua ultima apparizione ha creato scompiglio tra i fan : Tutti ricordiamo Donna Martin, era una delle protagoniste del fortunatissimo telefilm Beverly Hills 90210. Una ragazza ricchissima e viziata, ma molto timorata di Dio. Un fidanzato sTorico ma niente sesso per carità. Il personaggio non si discostava molto dalla sua interprete Tori Spelling, figlia del produttore Aaron, è cresciuta nella bambagia, proprio nel quartiere della high society losangelina, la stessa in cui era ambientata la ...

Strage di Latina - gli audio di Antonietta Gargiulo a un'amica : "Volevo un padre migliore per le mie figlie : "Volevo una vita migliore per le mie figlie, un padre migliore e questo mi ritrovo". Così parlava Antonietta Gargiulo a un'amica, prima che il marito, Luigi Capasso, mettesse fine alla sua vita e a quella delle loro due bambine, di 8 e 14 anni. Gli audio sono stati trasmessi nel corso della trasmissione Quarto Grado."Dice che viene a prendere il caffè e parcheggia di traverso con l'auto di fronte al portone: non viene a prendere il ...

