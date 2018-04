La mia sorellastra vuole diventare la nuova Diana | ma è troppo falsa per

huffingtonpost

(Di martedì 24 aprile 2018) Manca meno di un mese al royal wedding con il principe Harry, ma le polemiche su Meghan Markle non sembrano placarsi. Questa volta a scagliarsi contro l'attrice è Thomas Markle Jr., suo fratellastro.In un'intervista che il settimanale Chi(in edicola da mercoledì 25 aprile) pubblica in esclusiva per l'Italia, l'uomo dice: "A Meg piace dare di sé l'immagine di una persona interessata alle questioni umanitarie e caritatevoli, ma la verità è che nei confronti della sua famiglia non è nulla di tutto ciò, anzi si è scordata delle sue radici. Anche se aveva già iniziato a comportarsi così dal momento in cui ha messo piede a Hollywood"."È. Forse la imbarazziamo e per questo ci ha dimenticati. Il suo intento?laprincipessa, ma non credo che ci riuscirà, perché lei non ...