huffingtonpost

: La madre di Regeni contro Martina: 'Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni' - HuffPostItalia : La madre di Regeni contro Martina: 'Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni' - MPenikas : La madre di Regeni contro Martina: 'Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni'… - Isabella00089 : RT @sciarpuccio: Il @PDnetwork della cittadinanza ad #Alfie, col segretario #Martina che si fa i selfie sulla tomba di #GiulioRegeni, che a… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il segretario reggente del Pd, Maurizio, si è recato in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio. Il gesto non è stato apprezzato dallagiovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, che sul suo profilo Facebook ha chiesto di non strumentalizzare la morte del. "Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa lache non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo", si legge nel post, pubblicato da Paola Deffendi poco dopo la diffusione delle.Più tardi ha ripubblicato un post scritto nel 2017, apparsopagina "Giulio siamo noi": "Unache ha perduto il, è costretta a difenderne non solo la storia, la memoria, la sua vita troppo presto spezzata dalla barbarie; Paola è costretta a ...