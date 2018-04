La giovane stella Ruiz | ' Rinnovo con il Barcellona'

Frizzi da giovane - il video per la figlia Stella pubblicato da Rita Dalla Chiesa : In questi giorni Rita Dalla Chiesa ha evitato sovraesposizioni mediatiche nel ricordare Fabrizio Frizzi con cui ha condiviso 16 bellissimi anni, ma a modo suo ha voluto rivolgere un pensiero all' ex ...

Astronomia : Hubble scopre un enorme sistema di materiale polveroso che avvolge la giovane stella HR 4796A : Gli astronomi hanno utilizzato l’ Hubble Space Telescope della NASA per scoprire un’ enorme e complessa struttura di polvere, che si estende per oltre 240 miliardi di km, che avvolge la giovane stella HR 4796A . Si conosceva già un anello di polvere interno, luminoso e stretto intorno alla stella e potrebbe essere stato creato dalla forza gravitazionale di un nascosto pianeta gigante. Questa immensa struttura appena scoperta intorno al sistema ...

Intervista di Emma Fenu a Maria Stella Falco : giovane scrittrice che ci invita a rinascere : “Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno.” ? Pablo Neruda Maria Stella Falco, dalla frangetta corvina e dal sorriso accattivante, è una giovane autrice pugliese che fin da piccola ha manifestato amore e passione per la lettura e la scrittura. Disabile motoria per via della tetraparesi spastica, dopo aver attraversato […]