La fontana del villaggio a Pozzallo

Tenta la scalata del monumento a fontana di Trevi : bloccato e denunciato dalla Polizia Locale : Il fatto è accaduto ieri sera, alle ore 19 circa, in piazza Trevi, quando una pattuglia del I Gruppo Centro (ex Trevi), durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, ha bloccato un uomo intento a “scalare” il monumento a ridosso della Fontana. “L’improvvisato arrampicatore”, nonostante gli fosse stato intimato di scendere, ha proseguito nel […]

Roma - un'altra fontana sfregiata : biciclette contro l'opera di Della Porta : Uno sfregio, l?ennesimo, in una fontana storica e dall?altissimo valore artistico. Un raid vandalico avvenuto in piena notte, in una delle piazze più in vista di Roma: piazza Della...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Roma - Pallotta dona 230mila euro per la fontana del Pantheon. Raggi : "Stadio - avanti a tempi serrati" : ...- prosegue Raggi - per ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia ...

La Raggi riceve Pallotta : multa di 450 euro e donazione di 230 mila per la fontana del Pantheon : Virginia Raggi ringrazia L'incontro odierno ha rappresentato un'occasione per fare il punto anche sui lavori del futuro stadio dei giallorossi, che potrebbe migliorare sensibilmente l'economia della ...

Roma - James Pallotta/ Il presidente incontra Virginia Raggi e dona 230mila euro per la fontana del Pantheon : James Pallotta: “Mai vista una Roma così dominante”, video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Roma - Pallotta donerà 230mila euro per la fontana del Pantheon : È evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia di Roma e del Paese. Stiamo veramente andando avanti a tempi serrati, ce la faremo'. Roma, festa e tanti milioni in cassa: ...

James Pallotta multato per il tuffo nella fontana di piazza del Popolo : Roma, 11 apr. , askanews, Dopo l'episodio del bagno con i tifosi nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per festeggiare la vittoria della Roma sul Barcellona, James Pallotta si è sentito con la ...

Roma-Barcellona - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo e si scusa al telefono con la Raggi : 'Pagherò la multa' : Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James Pallotta si è sentito con la ...

James Pallotta : “Roma mai così dominante”/ Video - il tuffo del presidente nella fontana di Piazza del Popolo : James Pallotta: “Mai vista una Roma così dominante”, Video: il presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:09:00 GMT)

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

Roma-Barcellona - il presidente James Pallotta si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo : Notte di festeggiamenti a Roma per l'"impresa" dei giallorossi allo stadio Olimpico, con momenti di esaltazione collettiva e bagni nelle fontane. Lo stesso presidente della Roma James Pallotta ha festeggiato insieme ai tifosi immergendosi a Piazza del Popolo.Su Facebook è un tripudio di commenti di romanisti 'vip'. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a ...

Champions - impresa Roma. Notte di festa nella Capitale - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [VIDEO] : Delirio a Roma dopo la vittoria per 3-0 contro il Barcellona che ha regalato la semifinale ai giallorossi. Il presidente Pallotta, giunto in Italia dagli Usa per la partita, si è tuffato nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi in festa. L'articolo Champions, impresa Roma. Notte di festa nella Capitale, Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Incendio a San Donato Milanese - muore un vigile del fuoco : il cordoglio dei colleghi e di fontana : «Domato l'Incendio a San Donato Milanese, in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il vigile ...