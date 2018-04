La demo di Detroit | Become Human è disponibile sul PlayStation Store europeo

demo di Detroit Become Human disponibile da oggi 24 aprile - peso e dettagli : Nella giornata di ieri (lunedì 23 aprile ), Quantic Dream e Sony hanno annunciato che Detroit Become Human , la nuova esclusiva PlayStation 4 in uscita il prossimo 25 maggio, è entrato finalmente in fase Gold: significa che il gioco è a tutti gli effetti completato e che è pronto per essere avviato alla spedizione per il commercio e per la stampa. Inoltre, per celebrare l'evento, Sony ha messo a disposizione sul PlayStation Store una Demo del ...

