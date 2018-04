La cassazione conferma il sequestro della nave Iuventa

Nave Iuventa - la cassazione conferma il sequestro : Resta ferma nel porto di Trapani la Nave della Ong tedesca Jugend Rettet: alcuni membri dell'equipaggio erano stati accusati di "salvataggi sospetti"

La cassazione ha confermato la condanna a 5 anni per l’ex ad del Molino Cordero di Fossano : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni di carcere per Aldo Cordero ex amministratore delegato della Molino Cordero, per omicidio plurimo colposo. ...

Casellante dormiva durante l'orario di lavoro - la cassazione conferma il licenziamento : Un dipendente di Autostrade per l'Italia è stato licenziato per aver dormito sul posto di lavoro. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2011, nel pieno dell'esodo estivo e con una situazione da "bollino rosso"...

Parentopoli Ama - la cassazione conferma la condanna a due anni per l’ex ad Panzironi : Le sentenze per la “Parentopoli Ama” diventano definitive. La corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a due anni di carcere per Franco Panzironi, l’ex amministratore delegatato della municipalizzata dei rifiuti del comune di Roma. La vicenda è quella delle assunzioni clientelari ordinate all’interno della società tra il 2008 e il 2010. La Suprema Corte ha confermato anche la condanna a nove mesi per Luciano ...

Ritaglia i punti dalle confezioni del Mulino Bianco : licenziamento della cassiera confermato in cassazione : confermato dalla Cassazione il licenziamento per giusta causa nei confronti di una cassiera, colpevole di aver Ritagliato i punti premio da due confezioni di cracker del Mulino Bianco all'interno del ...

Spese gruppi consiliari Valle d'Aosta - cassazione conferma 13 condanne - AostaOggi.IT : AOSTA. Due assoluzioni "perché il fatto non sussiste" e tredici condanne confermate. Si è concluso in Corte di Cassazione il processo per i politici, quasi tutti ex consiglieri regionali, coinvolti ...

Coca party - cassazione conferma condanna di Tarantini per cessione di droga. Ma non andrà in carcere : Sono passati quasi dieci anni dall’estate 2008, quella dei Coca-party in Sardegna e delle feste con escort nelle residenze di Silvio Berlusconi e la Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di Gianpaolo Tarantini, accusato di cessione di droga, e di Massimiliano Verdoscia e Alessandro Mannarini, che rispondevano per la cessione e il trasporto di sostanze stupefacenti. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi degli ...

cassazione Metastasi : confermate le sentenze d'Appello : I giudici della Corte di Cassazione questa sera hanno rigettato sia i ricorsi delle difese, sia del procuratore generale confermando le sentenze d'Appello che avevano previsto tre condanne riviste al ...

cassazione conferma giudizio d’appello : spese per trattamenti estetici a carico del padre : Il padre si era rifiutato di pagare le spese per i trattamenti estetici della figlia e per l'iscrizione nella scuola privata, obiettando che si trattava di spese di mantenimento, condivise quindi con la ex consorte.Continua a leggere

Inchiesta 'Robin Hood' - cassazione conferma sequestro a Salerno : Vibo Valentia - La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro in via preventiva della somma di circa 237mila euro all'ex assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, 53 anni, di Serra San ...

Italia : uccisione Brusio - cassazione conferma le condanne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Saluto fascista - la cassazione : "Non è reato se commemorativo" e conferma due assoluzioni a Milano : "Libera manifestazione del pensiero" e non attentato alla tenuta dell'ordine democratico. Due manifestanti di Casapound erano finiti sotto processo per una...

Genitori anziani - la cassazione conferma l'adottabilità della figlia : Genitori anziani, la Cassazione conferma l'adottabilità della figlia Il verdetto mette la parola fine a una battaglia legale iniziata nel 2011. La coppia, 63 e 75 anni, è stata considerata incapace "di comprendere i bisogni emotivo-affettivi e pratici" della bambina che dal 2013 non ha alcun contatto con ...