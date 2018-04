Juventus VR in lizza tra le best app al “The Sports Technology Award”

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Il portiere sul post Juventus-Napoli : "Vogliono destabilizzarci..." : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Juventus - Buffon : 'Vogliono destabilizzarci - nessuna lite con Benatia'. I tifosi con la squadra : 'Vinciamolo' : Gianluigi Buffon parla da capitano. Il numero uno della Juventus ha rilasciato alla televisione ufficiale bianconera una lunga intervista, in cui ha affrontato tanti temi, dal post-Napoli allo ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Juventus - allarme Khedira. Il centrocampista tranquillizza tutti : “Solo un indurimento muscolare…” : Juventus, allarme KHEDIRA- allarme in casa bianconera, ma fortunatamente un allarme già rientrato. Dopo lo scontro tra Thiago Alcantara e Khedira, durante il match di ieri sera tra Spagna e Germania, il centrocampista ha abbandonato il campo. Preoccupazioni tra lo staff tedesco e quello bianconero, ma è stato lo stesso Khedira a tranquillizzare tutti tramite […] L'articolo Juventus, allarme Khedira. Il centrocampista tranquillizza tutti: ...

Juventus - Khedira tranquillizza i tifosi bianconeri : ecco le sue parole Video : Questo è un weekend di riposo per la Juve che non scendera' in campo per giocare gara ufficiali, ma solo per allenarsi. I bianconeri, infatti, visto che il campionato è fermo a causa della pausa per le nazionali ne stanno approfittando per lavorare in vista della gara contro il Milan. I tifosi della #Juventus, però, seguono con particolare attenzione le amichevoli delle varie selezioni per tenere sotto controllo i loro beniamini. In questo senso ...

Juventus - Khedira tranquillizza i tifosi bianconeri : ecco le sue parole : Questo è un weekend di riposo per la Juve che non scenderà in campo per giocare gara ufficiali, ma solo per allenarsi. I bianconeri, infatti, visto che il campionato è fermo a causa della pausa per le nazionali ne stanno approfittando per lavorare in vista della gara contro il Milan. I tifosi della Juventus, però, seguono con particolare attenzione le amichevoli delle varie selezioni per tenere sotto controllo i loro beniamini. In questo senso ...

Khedira tranquillizza la Juventus : "Sto bene - uscito solo per precauzione" : Sami Khedira a terra durante l'amichevole tra Germania e Spagna. Ap Un sospiro di sollievo. Anzi, due, perché uno lo ha tirato Joachim Löw, l'altro Max Allegri. Durante l'amichevole fra Germania e ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...

Juventus E SWAROVSKI - L'ACCORDO/ Pellizzari "qui come un marziano" e i 40 giocatori in prestito... : JUVENTUS e SWAROVSKI, L'ACCORDO: Stefano Pellizzari è volato in Austria al Wattens di proprietà del noto gruppo che produce cristallo, tornerà utile alla squadra bianconera in futuro?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:35:00 GMT)

Napoli penalizzato dagli infortuni? La Juventus ne ha avuti molti di più : 1 di 5 Successiva TORINO - Se Atene piange Sparta non ride? È vero anche in Serie A, dove Maurizio Sarri si lamenta spesso - oltre che per i calendari e i fatturati - anche per gli infortuni che hanno ...