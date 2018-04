Juventus | Buffon | ' Vogliono destabilizzarci | nessuna lite con Benatia' I tifosi con la

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ dopo Juventus-Napoli : in passato presi di mira Balotelli e Cassano : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:01:00 GMT)

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli : vola pure della frutta! : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Juventus - strigliata Buffon. Il capitano alza la voce e punta l’indice : Juventus, strigliata BUFFON- Secondo quanto ripoortato dalle ultime indiscrezioni, Gigi Buffon, al termine del match tra Juventus e Napoli avrebbe alzato la voce negli spogliatoi al termine della gara. Inidice puntato verso i compagni e soprattutto verso Benatia, reo di aver perso la marcatura di Koulibaly nel gol decisivo partenopeo. strigliata TOTALE Una strigliata a […] L'articolo Juventus, strigliata Buffon. Il capitano alza la voce e ...

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Tensione Juventus : furia Buffon - Benatia gli risponde : INSIGNE, FRECCIATA ALLA JUVE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Juve si consola... con una birra

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli il faccia a faccia : e il difensore reagisce.. : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Ora sale l'ansia in casa Juventus : sfuriata di Buffon nello spogliatoio : Il gol di Koulibaly - che ha sancito la sconfitta della Juventus contro il Napoli - ha scompigliato i piani dei bianconeri: ora si trovano con i partenopei a una sola lunghezza di distanza e la sfida a San Siro contro l'Inter che rischia di fargli perdere il primo posto in campionato. Non solo. Come rivela Il Corriere della Sera, gli animi non sono rilassati.Lite in spogliatoioE così, come spesso, accade dallo spogliatoio trapelano informazioni ...

Diretta/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Buffon salva su Callejon : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Juventus - Marotta : 'Addio di Buffon? Ancora nulla di ufficiale' : TORINO - ' Se da questa partita può dipendere il futuro di Allegri ? Non ci poniamo il problema ora: quello che conta è il presente, il futuro è secondario '. Così ai microfoni di Premium Sport l'ad della Juventus Giuseppe Marotta . ' Commozione per il probabile addio di Buffon ? Se si arrivasse alla decisione di terminare l'esperienza con la Juventus ci sarebbe da una parte il ...

Juventus-Buffon - irrompe il Boca Juniors : “Sì - l’abbiamo contattato…” : Juventus-Buffon- Il Boca Juniors punta forte su Gigi Buffon. L’allenatore del club argentino, Schelotto, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato il chiaro interesse della società argentina nei confronti dell’estremo difensore. “IL PRESIDENTE L’HA CONTATTATO…” Schelotto ha così confermato: “ll presidente Angelici me lo ha confermato, abbiamo contattato Gigi Buffon per farlo venire a giocare qui ...

Crotone-Juventus - nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in panchina e abbandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...

La Juventus arriva a Crotone - entusiasmo e cori per Buffon [VIDEO] : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Crotone, importante turno valido per la giornata del torneo di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri può contare su sei punti di vantaggio sul Napoli, continua il testa a testa in attesa della scontro diretto che deciderà il campionato. Nel frattempo la Juventus è arrivata a Crotone, entusiasmo e cori per Buffon. La Juventus arriva a Crotone, entusiasmo e cori per Buffon [VIDEO] ...