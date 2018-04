Juventus | Allegri trema | nervi tesi nello spogliatoio

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel ...

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus, Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Sondaggio : cosa dovrebbe fare la Juventus con Allegri? : TORINO - Il ko interno con il Napoli ha riaperto il discorso riguardante il futuro di Massimiliano Allegri . cosa dovrebbe fare secondo voi la Juventus con il tecnico toscano al termine della stagione?...

Juventus-Napoli - il giorno dopo di Allegri : “Non ho dormito perchè…” : Juventus-Napoli- Massimiliano Allegri ha analizzato la gara di ieri sera in occasione della riunione CONI tra allenatori, dirigenti, arbitri e giocatori. Il tecnico ha evidenziato il finale di stagione. “NON HO dormito” “Stanotte ho dormito poco, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata dura, ora […] L'articolo Juventus-Napoli, il giorno dopo di Allegri: ...

Juventus - Allegri : "Partita bruttissima. Con l'Inter sarà decisiva" : Intervistato da Premium Sport , il tecnico bianconero guarda già alla sfida in casa dell'Inter: "Bisogna accettare la sconfitta, siamo ancora in testa e ci sono 4 gare da giocare, due in casa e due ...

Juventus - Allegri : 'Partita bruttissima - contro l'Inter sarà decisiva' : 1 di 3 Successiva TORINO - 'È stata una partita bruttissima da parte di entrambe le squadre, con praticamente zero tiri in porta'. Non può che essere deluso Max Allegri al termine della partita col ...

Allegri ‘condanna’ la Juventus - sbaglia formazione poi si accontenta : la stessa mentalità suicida del Bernabeu : Delirio Napoli contro la Juventus e bianconeri ‘condannati’ da Allegri. Si è concluso il posticipo valido della 34^ giornata del campionato di Serie A, quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 stacco di testa di Koulibaly. I bianconeri rischiano di chiudere la stagione con zero titoli e adesso hanno paura, la maggior parte dei demeriti sono dell’allenatore della Juventus. I bianconeri continuano ad essere ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...