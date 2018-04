Juve | Mandzukic è pronto a dire addio

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juve : Dybala in rampa di lancio - dubbio Matuidi-Mandzukic : La partita di andata al San Paolo dev'essere ben impressa nella memoria di Massimiliano Allegri. La Juve concesse pochissimo al Napoli e fu letale in contropiede, come in quello del gol decisivo. ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Juventus - Mandzukic e Pjanic in ripresa : ottimismo per il Napoli : Ci siamo, la Juve si avvicina alla gara di campionato contro il Napoli. La vecchia signora, guidata dal toscano Massimiliano Allegri, ha l'opportunità di chiudere il discorso Scudetto già domenica prossima, nonostante l'indisponibilità certa di due pedine come Sturaro e De Sciglio. Centrocampista colto da una tendinite mentre Mattia, l'ex del Milan, ha riportato una lesione alla fascia plantare che gli costerà il match contro la squadra di ...

Juve : Pjanic e Mandzukic in gruppo : ANSA, - TORINO, 20 APR - Cresce la fiducia per la disponibilità di Mandzukic e Pjanic per lo scontro-scudetto di domenica prossima con il Napoli. L'attaccante croato e il centrocampista bosniaco hanno ...

Juventus : Pjanic e Mandzukic in ripresa - lavorano in parte con il gruppo : A due giorni dal big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli la Juventus si è allenata questa mattina, sotto il sole di Vinovo, concentrando l’attenzione sulla tattica. Alla seduta hanno partecipato, in modo parziale, anche Mandzukic e Pjanic, le cui condizioni sono in ripresa. Hanno continuato invece il percorso di terapie specifiche De Sciglio e Sturaro. (AdnKronos) L'articolo Juventus: Pjanic e Mandzukic in ripresa, lavorano ...

Juventus - a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Crotone. Nella lista non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, mentre torna a ...

Calciomercato Juve - Mandzukic verso l'addio? Ecco l'erede Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Le ultime news si concentrano su Mario Mandzukic, uno dei migliori giocatori nella sfida contro il Real Madrid, autore di una doppietta epica due reti di testa che entreranno nella storia del calcio. Il campione croato, però, potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella prossima stagione. L'attaccante balcanico, infatti, non sembra più gradire il ruolo di ...

Juventus-Sampdoria 3-0 : i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic - Howedes e Khedira - Video gol - : Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images, scelta da SuperNews Juventus-Sampdoria 3-0: i bianconeri mettono le mani sullo scudetto con Mandzukic, Howedes e Khedira. La Samp non riesce a rispondere ai ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 1-0 - streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.