Judo | Europei 2018 | le favorite per ciascuna categoria di peso Tutte le big e le

Judo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Edwige Gwend le punte azzurre - Antonio Esposito ed Eleonora Geri tra le possibili sorprese : Due pezzi da novanta, due assenze pesanti, ma anche tanti atleti in rampa di lancio per sognare una medaglia. La pattuglia italiana parte per Tel Aviv con 16 rappresentanti, che andranno a caccia di un piazzamento di prestigio in occasione degli Europei 2018, in programma tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. L’uomo più atteso tra gli azzurri sarà sicuramente Fabio Basile, che ha cambiato categoria di peso dopo l’oro olimpico a Rio 2016 ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tre giorni di spettacolo a Tel Aviv, capitale europea del Judo tra giovedì 26 e domenica 28 aprile. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente andranno a caccia delle medaglie in occasione degli Europei 2018, in programma in Israele, dove sul tatami del Tel Aviv Convention Center saliranno svariate stelle del Judo, che proveranno a far valere la propria supermazia con l’obiettivo non solo di ampliare il proprio palmarès, ...

Judo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Le stelle del Judo del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi a Tel Aviv, dove tra giovedì 26 e sabato 28 aprile andranno in scena gli Europei 2018. Una rassegna continentale di assoluto spessore tecnico, che vedrà confrontarsi un autentico parterre de rois a caccia delle medaglie e di una ribalta internazionale di prestigio in vista di un biennio fondamentale verso Tokyo 2020. Il Tel Aviv Convention Center ospiterà le gare secondo il ...

Judo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile nella nuova categoria - torna Rosalba Forciniti - Gwend da medaglia : 16 azzurri a Tel Aviv : Gli Europei 2018 di Judo si disputeranno a Tel Aviv (Israele) dal 26 al 28 aprile. L’Italia sarà presente con 16 atleti (7 donne e 9 uomini). Come ha dichiarato il Presidente Domenico Falcone, sarà una Nazionale molto competitiva che potrà schierare due medaglie olimpiche: Fabio Basile, Campione Olimpico a Rio 2016, che si cimenterà nella nuova categoria di peso (73kg) e Rosalba Forciniti che torna sul palcoscenico continentale dopo una ...

Di Guida - Parlati e i fratelli Esposito agli Europei di Judo a Tel Aviv : ... 73, al suo primo europeo senior dopo le vittorie mondiali a livello giovanile con il titolo mondiale cadetti vinto nel 2015; il fratello Antonio Esposito , 81, , già campione del mondo junior ed ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista degli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...