Jennifer Sterlecchini | vittima dimenticata | uccisa dall' ex fidanzato

(Di martedì 24 aprile 2018) "Mia figlia è statanel dicembre 2016, massacrata di botte e con 17 coltellate. L"assassino è stato condannato a 30 anni con rito abbreviato ma sappiamo bene che non li farà mai tutti". A parlare è Fabiola Bacci di Pescara, madre di, che, a distanza di due annia morte di sua figlia, non smette di urlare il suo grido di dolore.L'omicidio di"A noi non ci tutela nessuno. Gli assassini hanno psicologi e suore che vanno a confortarli, ma io sulla tomba di mia figlia non ho mai visto nessuno e l"ergastolo lo viviamo noi", ha detto di recente nel corso di una manifestazione, la mamma di, una ragazza di 26 annidal suo ex, Davide Troilo che, all"epoca della tragedia aveva 32 anni. Non è uno dei soliti femminicidi che riempiono le pagine dei giornali ma un omicidio che stava per essere consumato davanti agli occhi ...