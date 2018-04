Attentato a Torino : tra le vittime c’è l’Italiana Anne Marie D’Amico : Il furgone bianco ha fatto una strage a Toronto. Ha travolto una decina di persone che camminavano lungo un marciapiede in

Intelligenza Artificiale priorità della Ue - Nicita - Agcom - 'Necessaria una strategia Italiana' : ... "siano al centro del dibattito dell'evoluzione dei modelli e delle competenze della regolazione nel mondo digitale". Il Commissario ha rilevato inoltre la necessità di studiare "l'impatto degli ...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro : Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza , saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e quella del ...

Alfie Evans - dopo la cittadinanza l’aereo per il trasporto in Italia : l’attivismo del governo piace al Vaticano e alla destra : Il lavoro in prima linea resta quello della diplomazia vaticana, ma alle spalle si muove anche la politica Italiana. La cittadinanza “per motivi umanitari” concessa dai ministri Angelino Alfano e Marco Minniti è stato solo il primo passo del governo Gentiloni, in carica per gli affari correnti e tuttavia attivo nella vicenda di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi sopravvissuto per undici ore al distacco dalle macchine che lo tenevano ...

Italia - positivo il commercio extra-UE grazie all'export : Teleborsa, - Flussi commerciali extra-UE in aumento in Italia per il mese di marzo 2018. Lo rileva l' ISTAT evidenziando un più marcato incremento per le esportazioni , +4,5%, rispetto alle ...

Giro d'Italia in Abruzzo dal 13 al 15 maggio - sarà commemorata tragedia di Rigopiano : L'Aquila - L'Abruzzo si prepara ad accogliere la 101esima edizione del Giro d'Italia di Ciclismo con una tre giorni, dal 13 al 15 maggio, con arrivo di tappa a Campo Imperatore e partenza poi da Penne (Pescara) della successiva frazione. Il programma prevede il 13 maggio la tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore di 229 km. Il giorno successivo ci sarà una giornata di riposo, con la carovana rosa che il 15 maggio, si ...

[Il ritratto] Addio a Galbusera - il re dei biscotti. L'Italia che sapeva lavorare continua a scomparire : E' scomparso a quasi 94 anni Mario Galbusera, uno di quelli delL'Italia che sapeva lavorare. Non eredita un'azienda dal padre. Impara solo a fare i biscotti nel retro della pasticceria di famiglia. ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Che delusione nel 2017! Non sono tra i favoriti e sogno di vincere nella tappa dello Zoncolan” : Voglia di riscatto e tanta determinazione. Con questi sentimenti Fabio Aru si presenta ai nastri di partenza del prossimo Giro d’Italia. L’anno scorso la sua corsa era finita ancor prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli avevano impedito di prendere parte all’edizione del Centenario, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in ...

Judo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Edwige Gwend le punte azzurre - Antonio Esposito ed Eleonora Geri tra le possibili sorprese : Due pezzi da novanta, due assenze pesanti, ma anche tanti atleti in rampa di lancio per sognare una medaglia. La pattuglia italiana parte per Tel Aviv con 16 rappresentanti, che andranno a caccia di un piazzamento di prestigio in occasione degli Europei 2018, in programma tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. L’uomo più atteso tra gli azzurri sarà sicuramente Fabio Basile, che ha cambiato categoria di peso dopo l’oro olimpico a Rio 2016 ...

Regionali/ Nuovo flop della sinistra Molise al centrodestra - frana grillina Sorpresa Forza Italia : supera i leghisti : Il Molise non è l'Ohio, e non solo perché la mini regione d'Italia è molto più amena. Se lo Stato americano decreta sempre, così dicono, chi andrà alla Casa Bianca, la vittoria del candidato del ...

Registrato all’anagrafe il figlio di due mamme Prima volta in Italia Foto : Mai era accaduto che un bambino venisse indicato espressamente come figlio di due donne. La sindaca Appendino commossa: «Scritto un pezzo di Storia»

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica terza giornata. L’Italia travolge 13-1 l’Olanda e resta in corsa per gli ottavi : terza giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). Arriva la seconda vittoria per L’Italia che travolge l’Olanda con il punteggio di 13-1. La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin ha dominato per tutto il match, mentre Lisenka e Bob Bomas non sono mai entrati in partita. Gli azzurri partono con il vantaggio dell’hammer e realizzano subito tre punti. L’Italia riesce ...