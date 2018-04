Italia | scende fiducia consumatori e imprese

AlItalia : c’è accordo su proroga cigs - numero scende a 1480 dipendenti(4) : (AdnKronos) – Per le sigle firmatarie dell’accordo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl TA, Anpav e Anpac, quello firmato oggi è “un accordo molto importante” e, dicono, “grazie al nostro lavoro gli esuberi sono stati ridotti: da1.600 che erano sono ora 1.480 e per questi verrà utilizzato in via prioritaria la cigs a rotazione”. ‘Congiuntamente – sottolineano – prosegue il lavoro sulla ...

Padoan : debito dell'Italia si sta stabilizzando - e sta scendendo : New York, 19 apr. , askanews, 'Il debito si sta stabilizzando e sta scendendo, come lei ha gentilmente ricordato'. Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, prendendo la parola dopo Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale. Parlando durante un dibattito sulla riforma dell'Eurozona, a Washington, negli Stati ...

Padoan : debito dell'Italia si sta stabilizzando - e sta scendendo : New York, 19 apr. , askanews, - "Il debito si sta stabilizzando e sta scendendo, come lei ha gentilmente ricordato". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, prendendo la parola dopo Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale. Parlando durante un dibattito sulla riforma dell'Eurozona, a Washington, negli Stati ...

Deejay Chiama Italia - a Linus scende il sangue dal naso a pochi attimi dalla diretta (Video) : Piccolo inconveniente per Linus nella puntata del 16 aprile 2018 di Deejay Chiama Italia. A pochi minuti dalla partenza della diretta radiofonica (e televisiva), infatti, allo speaker è iniziato ad uscire il sangue dal naso. Non un piccolo caso risolvibile in pochi secondi, ma qualcosa di ben più fastidioso, dal momento che Linus ha dovuto abbandonare lo studio per correre ai ripari. Deejay Chiama ...

Italia : Rugani sale - Insigne scende. E Balo ha sempre ragione... : Non c'è test senza valutazione. Possono esserci un mare di distinguo, si possono invocare pazienza e attenuanti generiche, ma una squadra che ha bisogno di ricostruire deve sfruttare ogni occasione ...

Famiglie - il bilancio di BankItalia : “Scende la ricchezza media e sono sempre più i giovani del sud a rischio povertà” : Mai così poveri negli ultimi 27 anni: quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese. Ed è per questo a rischio di emarginazione in un Paese in cui crescono le disuguaglianze. E’ questo lo scenario che emerge dall’indagine di Bankitalia sui bilanci 2016 di oltre 7mila Famiglie italiane. A completare il quadro c’è poi l’identikit dei nuovi poveri: giovani, principalmente residenti al Sud, meno istruiti e ...

"In Crimea vivono discendenti degli Italiani" - : Il nostro compito è scoprire il motivo per cui gli italiani volevano trasferirsi in Crimea, ha detto a Radio Sputnik il presidente della commissione etnografica e antropologica della Società ...