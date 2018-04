Italia | governo | Di Maio ' molla' Salvini Si apre dialogo con il Pd

Governo. Berlusconi : veto contro Forza Italia è antidemocratico : Prima tappa del viaggio elettorale in Friuli Venezia Giulia di Sivio Berlusconi, in vista delle Elezioni Regionali di domenica prossima 29 aprile. Rimarrà in Friuli per 5 giorni fino a sabato. Sul Governo dice 'Mattarella sa quel che fa'

Alfie - il giudice ha deciso : «Può tornare a casa - ma non in Italia». Il governo gli aveva dato la cittadinanza : I medici cattolici 'levano alta la loro voce, affinché ogni società civile, in ogni parte del mondo, recuperi la visione integrale e completa dell'essere umano, oggi totalmente calpestata in tutta la ...

Alfie Evans - riattaccato l'ossigeno : «Ha respirato 19 ore da solo». Il governo Italiano gli dà la cittadinanza - i genitori chiedono il trasferimento : La nuova speranza per Alfie, il bimbo che sta tenendo col fiato sospeso mezza Europa e anche l'Italia. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È...

Alfie Evans - dopo la cittadinanza l’aereo per il trasporto in Italia : l’attivismo del governo piace al Vaticano e alla destra : Il lavoro in prima linea resta quello della diplomazia vaticana, ma alle spalle si muove anche la politica Italiana. La cittadinanza “per motivi umanitari” concessa dai ministri Angelino Alfano e Marco Minniti è stato solo il primo passo del governo Gentiloni, in carica per gli affari correnti e tuttavia attivo nella vicenda di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi sopravvissuto per undici ore al distacco dalle macchine che lo tenevano ...

Governo M5s-Pd? Salvini : 'Sono deluso - Italiani non lo meritano' : "Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito ...

L'economista tedesco terrorizza l'Italia : 'Inquietante l'idea di un governo di Matteo Salvini e Di Maio' : Temeva un fax da Bruxelles con il nome del premier, Matteo Salvini . Nel frattempo, è arrivato un pizzino da Berlino, nient'affatto rassicurante per il leader della Lega . Il più influente economista ...

Forza Italia : "Senza il centrodestra nessun governo credibile" : 'Abbiamo rispetto per la decisione del presidente della Repubblica di conferire un incarico esplorativo al presidente della Camera circoscritto all'eventualità di formare un governo a maggioranza M5S-...

Usa : non vediamo l'ora di lavorare con nuovo governo Italiano : New York, 23 apr. , askanews, Per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta 'uno dei nostri alleati più stretti'. E nel giorno in cui il presidente della ...

Salvini : "Governo in 7 giorni. Italiani hanno idee chiare" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...

AlItalia - l’Ue apre un’indagine sul prestito ponte concesso dal governo : BRUXELLES - La Commissione europea ha annunciato oggi di avere aperto una indagine approfondita sul prestito da 900 milioni di euro che il governo italiano ha concesso a suo tempo ad...

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli Italiani vogliono un governo di centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...