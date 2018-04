Istat : giù fiducia consumatori e imprese : "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il Codacons, secondo cui si tratta di una"diretta conseguenza del clima di incertezza politica".

Istat : giù fiducia consumatori e imprese : 10.53 Peggiora la fiducia di consumatori e imprese ad aprile.La fiducia dei consumatori cala da 117,5 a 117,1 e quella delle imprese da 105,9 a 105,1. Così l'Istat. Flessioni nel manufatturiero (da 108,9 a 107,7),nei servizi(da 107,2 a 106,4) e nel commercio al dettaglio (da 105,0 a 97,5).In deciso aumento,invece,le costruzioni (da 132,6 a 135,2). "Battuta d'arresto che potrebbe avere effetti negativi sui consumi delle famiglie", commenta il ...

Istat : giù peso fisco famiglie e aziende : 11.21 Il peso delle imposte sul reddito disponibile è diminuito per famiglie e società non finanziarie, ed è aumentato per le società finanziarie. Lo ha reso noto l'Istat. Nel 2017, spiega infatto l'Istituto di statistica, l'incidenza delle imposte sul reddito disponibile è diminuita per le famiglie (-0,3% sul 2016) e per le società non finanziarie (-0,4%). Risulta invece in aumento per le società finanziarie (+1,3%), che oltre alle banche ...

Istat : a gennaio giù vendite al dettaglio ma volano quelle online : Roma, 14 mar. , askanews, vendite online in crescita a gennaio. Secondo i dati sul commercio al dettaglio diffusi dall'Istat, che per la prima volta amplia il campo d'osservazione al commercio ...

Nuova frenata prezzi a febbraio - minimi da dicembre 2016 Istat - giu' carrello spesa. : L'inflazione rallenta la sua corsa e il carrello della spesa mette la marcia indietro. A febbraio, secondo le stime preliminari Istat, l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,6% su base annua e ...

Istat - a gennaio risale disoccupazione Aumentano contratti a termine - giù gli altri. Pil a 1 - 5% - massimo rialzo dal 2010 : Aumenta la disoccupazione, i nuovi contratti sono perlopiù a termine. Il Pil del 2017 si conferma all’1,5% e segna il rialzo massimo dal 2010, ma la ripresa è ancora debole. E’ quanto emerge dalle stime provvisorie dell’Istat su lavoro e conti pubblici. Dati che finiranno, giocoforza, al centro degli ultimi giorni di campagna elettorale. Sul primo fronte resta una situazione di luci e ombre, sull’economia si conferma una ...