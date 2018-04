Israele | il Vaticano e Washington hanno visioni opposte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Nel sesto anno del suo pontificato, Francesco si trova in uno scenario internazionale, che è molto meno favorevole alla tradizionale linea della Santa Sede e alla strategia profetica e geopolitica del Papa argentino di quanto non fosse al momento del suo insediamento. I mutamenti più stridenti e che procurano più spine alla tradizionale politica vaticana riguardano l’Occidente, l’Europa e la Terrasanta. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Santa Sede esono su spondeper quanto riguarda questioni fondamentali. Al di là della cortesia diplomatica e della volontà di mantenere buoni rapporti Bergoglio e Trump sono su una lunghezza d’onda totalmente diversa. D’altronde già nella lunga fase precedente le elezioni presidenziali statunitensi il papa argentino aveva fiutato il pericolo e – fatto inusuale per la Santa Sede – era ...