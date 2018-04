Israele attende un doppio regalo da Donald Trump

huffingtonpost

: RT @volonellaluce: Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora.… - MarziaSilvi : RT @volonellaluce: Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora.… - FrancescodePas9 : RT @volonellaluce: Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora.… - volonellaluce : Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’au… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Quindici maggio 2018.festeggia solennemente i suoi 70 anni di vita. E da Washington arriva ilpiù atteso. Mittente:, presidente degli Stati Uniti d'America. Destinatario: Benjamin Netanyahu, primo ministro dello Stato d'. Ilnon è l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme: quello era già stato scartato. Il nuovo cadeau riguarda il dossier a cuitiene di più: quello del nucleare iraniano.avrebbe ormai deciso di uscirne. L'annuncio non è ancora ufficiale, ma fonti solitamente bene informate a Gerusalemme lo danno per certo ad HuffPost. Un passo ulteriore si è fatto dopo l'incontro alla Casa Bianca trae il presidente francese Emmanuel Macron. L'inquilino dell'Eliseo avrebbe spinto perché il suo omologo americano evitasse la rottura o, in seconda istanza, prendesse ...