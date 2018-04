Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani sogna l' amore | Filippo e Paola nella bufera

L’Isola dei Famosi : Bianca Atzei ha avuto un malore improvviso - ecco come sta Video : Un consueto appuntamento dedicato a #Bianca Atzei, cioè alla seconda finalista della tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi [Video]”, terminato sulla rete ammiraglia Mediaset la scorsa settimana. Purtroppo la cantante milanese che durante la sua permanenza in Honduras è stata accusata e criticata dagli altri naufraghi per non essere riuscita a trattenere l’emozione, in questi giorni ha avuto un malore improvviso. Un ...

Isola dei famosi - bomba anche su Barbara D'Urso : 'Faccia di m***' - la rissa e lacrime nei camerini - poi caos in diretta : I veleni dell' Isola dei famosi arrivano fino a Domenica Live , nel salotto di Barbara D'Urso . Sono emersi i dettagli sulla maxi-rissa scoppiata nei camerini tra le ex naufraghe Alessia Mancini , ...

Choc a Domenica Live - la confessione della Cipriani sconvolge. Ospite di Barbara D’Urso - a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Non permetterò a nessuno di insinuare qualcosa" : Paola Di Benedetto prenderà parte, in qualità di ospite, alla seconda puntata serale della quindicesima edizione del Grande Fratello, tornato in onda martedì scorso in prima serata su Canale 5.La modella vicentina, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, avrà l'occasione di parlare con il suo ex fidanzato, il calciatore Matteo Gentili, uno dei concorrenti di ...

Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi : Jonathan parla del suo rapporto con Marco Ferri: le parole dell’ex naufrago a Domenica Live Del rapporto instauratosi tra Marco Ferri e Jonathan all’Isola dei Famosi molto si è parlato nelle scorse settimane. Alcuni, inoltre, avevano anche insinuato che tra i due, in realtà, ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Marco Ferri […] L'articolo Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi ...

Isola dei famosi e Grande Fratello - l'incrocio piccante. Il messaggino privato : 'Dalle una botta per ognuno di noi' : Incroci pericolosissimi tra Isola dei famosi e Grande Fratello . Secondo Il Giornale , sarebbero , ri, spuntati vecchi messaggi in una chat privata di Matteo Gentili , concorrente del GF15 ma ...

