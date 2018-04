Instagram | calci e pugni alla figlia 13enne per un selfie Arrestato il padre | già nel

SELFIE SU Instagram - 13ENNE TORTURATA E PRESA A CALCI DAL PADRE/ Copriva i lividi a scuola con il fondotinta : PADRE 40enne tortura la figlia 13ENNE per un SELFIE su INSTAGRAM : unghie tagliate, piercing strappato, CALCI e pugni. E’ successo a Vimercate, cittadina in provincia di Monza(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:00:00 GMT)

Picchiata a 13 anni per un selfie su Instagram : «Calci e pugni - ha usato un tronchese». Arrestato il papà orco : Picchiata e aggredita in maniera violentissima per un selfie postato su Instagram. Una ragazzina di 13 anni nel Vimercatese, in provincia di Monza, è stata colpita a calci e pugni al volo dal...