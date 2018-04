Infiniti - Confermata la piattaforma per le elettriche

quattroruote

(Di martedì 24 aprile 2018) Lasarà presente al Salone di Pechino con due concept che verranno mostrate per la prima volta in Cina: la Prototype 9 e-roadster e la Q Inspiration Concept, chiamate ad affiancare il lancio sul mercato della suv QX50. In occasione dell'evento asiatico laha inoltre diffuso importanti informazioni sulla propria strategia di elettrificazione, confermando la nascita di unadedicata.Deriverà dalla Q Inspiration Concept. La nuova, che entrerà in produzione entro i prossimi cinque anni, servirà da base anche per una berlina ibrida derivata dalla Q Inspiration Concept e pensata espressamente per i clienti cinesi. Per il momento il brand premium del gruppo Nissan non ha però fornito dettagli ulteriori, quindi non è dato sapere se lasia pronta ad accogliere solo varianti ibride oppure anche modelli completamente elettrici.