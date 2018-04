Incidente sulla Autostrada A12 | veicoli fermi tra Genova Est e Nervi

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni Video : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un #Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Ennesimo Incidente mortale sulla statale 106 in Calabria - muore 39enne : Ennesimo incidente mortale sulla statale 106 in Calabria. Un uomo di 39 anni, Rosario Abate, di Carfizzi, nel Crotonese, è deceduto dopo essere stato vittima di un incidente tra Torre Melissa e ...

Incidente stradale sulla Palermo - Agrigento : morto un motociclista : Stefano Sacchetti, 29 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è morto in un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale Palermo-Agrigento, nelle vicinanze del bivio per ...

Incidente sulla Saluzzo-Savigliano : due le macchine coinvolte : Incidente stradale tra Savigliano e Saluzzo, in direzione della capitale del Marchesato. Sono due le vetture coinvolte. Le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto ...

Roma - Incidente stradale sulla Litoranea : frontale fra due auto/ Ultime notizie : 5 feriti - donna e figli gravi : incidente stradale, Roma: frontale tra due auto lungo la Litoranea, cinque feriti, madre e tre figli gravi. Fucecchio, auto servizi sociali si ribalta: tre feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Torino. Loris Cozza morto in un Incidente sulla Tagenziale : Sinistro mortale lungo la tangenziale di Torino in prossimità di Rivoli e Orbassano sulla direzione sud Savona-Piacenza. Nell’impatto è morto Loris Cozza.

Calabria - terribile Incidente sulla SS 107 : un morto Video : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video] ed esattamente dalla provincia di Cosenza. Si tratta di un terribile incidente che è avvenuto sulla Strada Statale 107 il cui bilancio è grave: si conta infatti il decesso di una donna di appena quarantadue anni. Vediamo i primi dettagli che sono emersi dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari. Nell'articolo avrete modo di leggere anche dei dettagli su un'altra news ...

Nuovo Incidente sulla A4 : schianto tra 5 tir - lunghe code : Dopo lo schianto tra due Tir in nottata nel pomeriggio si registra un Nuovo incidente tra Portogruaro e Latisana, direzione Trieste, con la chiusura dell'autostrada. lunghe code anche tra portogruaro ...

Incidente stradale sulla Vittoria Gela : due feriti : Scontro tra due auto stamattina sulla Vittoria Gela. feriti in maniera lieve i conducenti dei due mezzi trasportati al Guzzardi. Sul posto la Polizia.

Calabria - terribile Incidente sulla SS 107 : un morto : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Cosenza. Si tratta di un terribile incidente che è avvenuto sulla Strada Statale 107 il cui bilancio è grave: si conta infatti il decesso di una donna di appena quarantadue anni. Vediamo i primi dettagli che sono emersi dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari. Nell'articolo avrete modo di leggere anche dei dettagli su un'altra news calabrese: ...

Spaventoso Incidente sulla A22 : auto si ribalta - coinvolte tre bambine : Spaventoso incidente sulla A22 Secondo quanto riportato dalla cronaca locale, una Toyota stava viaggiando ad alta velocità su un lungo tratto in rettilineo della A22 quando, giunta all'altezza di Rovere della Luna , Trento, ha perso aderenza a causa di una ...

Corsico. Due vetture fanno Incidente sulla Nuova Vigevanese - una terza le travolge e finisce contro guardrail :

Incidente sulla Santa Marina del Focallo : grave centauro di Ispica : Un centauro, C.P. di 65 anni, di Ispica ieri sera è rimasto vittima di un Incidente stradale autonomo sulla Santa Maria del Focallo Marza.