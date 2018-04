Incarico a Fico | esplorazione in salita | pesano le diffidenze stellate

Cinquestelle-Pd - Incarico a Fico Calendario serrato - incontri domani Ira Salvini : 'Una presa in giro' : Mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un govern o sostenuto da M5S e Pd . Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella , entro ...

A Fico l’Incarico per il governo M5S-Pd. Il commento di Salvini : «È una presa in giro» : Tocca al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Cinque Stelle-Pd - Incarico a Fico. Mattarella : nessuna novità da Lega e M5S. Salvini irritato - Martina apre : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un governo al Paese». Duro Salvini: «Se esclusi faremo passeggiata a Roma». Di Maio: «Ok a dialogo col Pd»

Meloni : Fico fallirà - poi Incarico a Salvini per cercare numeri : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico è un tentativo che ha poche possibilità di riuscita. Se, come immaginiamo, dovesse fallire, allora si torni ...

Governo M5S - PD? Mattarella dà l'Incarico a Fico : Il capogruppo PD a Palazzo Madama, Andrea Marcucci , ha riferito che i democratici ascolteranno Fico, ma ha ribadito che 'non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque ...

Salvini : Incarico a Fico è presa in giro : 19.22 Il presidente Mattarella ha dato mandato al presidente della Camera "per sondare quale governo? Pd-5Stelle. Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Fvg. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto". Così Salvini, Lega. "Rispetto le indicazioni del Presidente ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro", ha ...

Governo - Orfini : “Incarico a Fico? Il Pd resta alternativo al M5s - non c’è possibilità di un accordo politico” : “Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd ...

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ Presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Incarico a Fico : due giorni per verificare l’ipotesi di una intesa M5S-Pd Video : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì

A Fico l’Incarico per il governo M5S-Pd Salvini : è ora di scendere dal piedistallo : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

Roberto Fico oggi alle 17 riceve l’Incarico da Mattarella : Game over. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - Incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - Incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)