In Messico uno stupratore ha rischiato di diventare cibo per coccodrilli

Blastingnews

: @Esther3172 va beh che uno quando fa sport, l'anello lo toglie perché da fastidio!! lei invece se vedi le foto del… - lazzerinichiara : @Esther3172 va beh che uno quando fa sport, l'anello lo toglie perché da fastidio!! lei invece se vedi le foto del… - Graziana_T : Anche in Messico era presente questo pesce 'infestante' tanto è vero che persino durante lo snorkelling le nostre g… - marcodellaguzzo : Le autorità messicane fanno sapere che i tre studenti di cinema scomparsi nel Jalisco lo scorso 19 marzo sono stati… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Se da noi i processi impiegano anni a concludersi, e le pene a volte sembrano essere blande e poco consone al tipo di delitto commesso, in, la settimana scorsa, un giovane che ha violentato una donna e tentato di molestare sessualmente, in maniera grave, altre due donne, tra cui una signora anziana che al suo rifiuto, ha tentato di uccidere, è stato sottratto dalle mani dei vigilantes con l'intenzione di punirlo in modo esemplare. La contestazione di una folla impazzita Il giovane, arrestato per le colpe commesse era stato rinchiuso nella stazione di polizia in. El Imparcial Policiaca ha riferito che i fatti di violenza si erano svolti a San Francisco del Mar e la vittima dello stupro veniva dal quartiere di Ostuta a San Francisco Ixhuatàn. Dopo poco che l'uomo era stato ammanettato e messo sotto stretta sorveglianza, una folla di cinquanta persone si è data appuntamento ...