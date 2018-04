In centro storico solo insegne in italiano | stop a sexy shop e kebab

Terremoto Centro Italia : un Comitato per la ricostruzione del centro storico di Camerino : A Camerino è stato costituito un Comitato che vuole promuovere la ricostruzione del centro storico, non più abitato dopo il Terremoto in centro Italia: tale Comitato si propone anche di informare la cittadinanza sulle procedure amministrative necessarie per attuare la ricostruzione degli edifici del centro storico. L'articolo Terremoto centro Italia: un Comitato per la ricostruzione del centro storico di Camerino sembra essere il primo su Meteo ...

Fuorisalone - cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO : Fuorisalone, cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO Da Brera, dove venerdì sera si è tenuta la Notte bianca del design, alla Triennale, con i 20 anni della mostra-evento di Interni, passando per l'installazione COS. Le opere imperdibili del Fuorisalone nel cuore del capoluogo lombardo. LA FOTOGALLERY ...

centro storico - l'ennesimo sfregio : imbrattata anche la statua del Nilo : Non c'è pace per i monumenti del Centro storico di Napoli. A finire sotto la mira dei vandali stavolta è la lapide di piazzetta Nilo. 'Un nuovo sfregio alle nostre memorie storiche e culturali' è il ...

Le Vie del Ví nel centro storico di Alghero : Ogni zona, abbellita con bottiglie, botti e fiori in perfetta sintonia col tema dell'evento, sarà animata da spettacoli musicali che si terranno nelle varie vie e piazzette pubbliche. Previsto anche ...

Campidoglio : Approvato regolamento commercio nel centro storico : Roma – Semaforo verde dell’Assemblea capitolina al regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, redatto dalla Giunta a seguito di un percorso partecipato e condiviso dai Municipi. Scopo del testo, disciplinare la tutela del centro storico e dei 21 rioni ricadenti nel Sito Unesco, con una decisa stretta sulla proliferazione di esercizi commerciali caratterizzati da una scarsa qualità ...

Alcamo. Sucameli : Topi - blatte e pantegane invadono il centro storico : Ci sono Topi che girano nel centro di Alcamo. Lo denuncia il consigliere comunale Giacomo Sucameli che ha presentato un'interrogazione al sindaco Domenico Surdi. Sucameli scrive: 'La frequentazione ...

Musica con casse portatili e alcool nel centro storico - scatta la denuncia : Sta per cominciare un altro week end a tutto decibel, che non farà dormire i residenti del centro storico, pronti a depositare l'ennesima denuncia. E' scritto nero su bianco in un documento consegnato ...

Incidente stradale a Bastia Umbra - donna investita da auto nei pressi del centro storico : Bastia Umbra " Una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anno, è stata investita oggi poco prima delle 13,30 lungo la via Torgianese a Bastia Umbra . Per cause ancora in corso di accertamento presso ...

Manifestazione contro la restituzione Tasse - Il corteo si snoderà nel centro storico dell'Aquila : L'Aquila - Partirà alle 10.30 di lunedì 16 aprile dalla Fontana luminosa la Manifestazione indetta da Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo per protestare contro la richiesta avanzata dall’Unione Europea di restituzione di Tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma del 2009 nei confronti di aziende e titolari di partita Iva. Il corteo si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla ...

Energia elettrica interrotta per lavori nel centro storico : Proseguono nel centro storico i lavori da parte del personale di E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica. Nella giornata di giovedì 12 aprile i ...

Palermo : Comune annuncia stretta su dehors nel centro storico : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Regole più stringenti per i dehors nel centro storico di Palermo. Ad annunciare la stretta dell'amministrazione è stato l'assessore comunale alle Attività produttive Sergio Marino nel corso di un convegno organizzato da Fiepet-Confesercenti Palermo sul ruolo dei pubbli

Barletta : Cannito : Tutelare il lavoro degli esercenti e il valore del centro storico si può : Gli operatori - aggiunge - non possono vedere le loro legittime aspettative, come per esempio organizzare spettacoli live, rimanere soffocate da oneri e regole troppo rigide, è giusto offrire loro la ...

Dehors - Cannito : 'Tutelare il lavoro degli esercenti e il valore del centro storico si può' : 'Gli operatori aggiunge non possono vedere le loro legittime aspettative, come per esempio organizzare spettacoli live, rimanere soffocate da oneri e regole troppo rigide , è giusto offrire loro la ...

Verde 'Il centro storico di Parma tra i siti del Patrimonio Unesco' : È una nuova Pilotta quella che si presenta ai parmigiani con l'apertura della Sala del Trionfo, l'allestimento dedicato alle arti decorative che inaugura oggi. Uno dei diversi progetti realizzati dall'...