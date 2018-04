IMA investe nel personal care | premiata dal mercato

Investe un cane e cammina per giorni con la carcassa dell’anIMAle morto incastrata nell’auto : Investe un cane e cammina per giorni con la carcassa dell’animale morto incastrata nell’auto Il dottore e politico locale Valery Piskovets avrebbe investito un randagio mentre a Taganrog, vicino al confine con l’Ucraina. Non si sarebbe minimamente preoccupato di soccorrere l’animale e avrebbe camminato per almeno due giorni con la bestia incastrata nel parabrezza.Continua a […] L'articolo Investe un cane e cammina per giorni ...