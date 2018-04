Ilva | Mise | individuati punti di convergenza

Ilva - nuovo incontro oggi al Mise : 8.48 nuovo incontro oggi al Mise sulla vertenza Ilva. Saranno presenti i sindacati, i commissari dell'azienda in amministrazione straordinaria e Am Investco la società di Arcelor Mittal e Marcegaglia, che a giugno scorso si è aggiudicata l'acciaieria battendo la concorrente Acciaitalia. Difficile che la riunione di oggi segni dei decisi passi in avanti. Fonti vicine alla trattativa, infatti, parlano di ennesimo appuntamento interlocutorio in ...