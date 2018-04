Il vaffa day dei giudici senza toga

ilgiornale

: @beppe_grillo Prossimamente il vaffa beppegrillo day - mattucel : @beppe_grillo Prossimamente il vaffa beppegrillo day - paolamleone : RT @magnigiancarlo1: @andr900 @dippolitowilma Ma come da quando?.. Da quando è partito il 'Vaffa day' e giù tutti ad applaudire! .. anche q… - Monica79811279 : RT @magnigiancarlo1: @andr900 @dippolitowilma Ma come da quando?.. Da quando è partito il 'Vaffa day' e giù tutti ad applaudire! .. anche q… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Benché il reale andamento della discussione sia destinato a restare sepolto nel segreto della camera di consiglio, è inevitabile domandarsi quali dinamiche si siano sviluppate nei tre giorni in cui la Corte d'assise di Palermo è rimasta in clausura in carcere per emettere la sentenza finale del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Partendo da un dato di fatto: ogni volta che il teorema del pm Antonino Di Matteo era stato portato all'esame didi mestiere era stato sonoramente sconfessato.Stavolta invece - vista la gravità dei capi d'imputazione - si procedeva davanti alla Corte d'assise: dueti, il presidente Alfredo Montalto e il giudice a latere Stefania Brambille, e sei cittadini qualunque, i cosiddettipopolari, cittadini qualunque. Requisiti: la terza media e i trent'anni compiuti) prestati alla giustizia dietro rimborso di 25,82 euro al giorno. Non ...