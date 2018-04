Il signor Ikea | una storia tra gnomi e librerie ricca di sognante casualità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 aprile 2018) Mettete insieme Tondelli, Fitzgerald, Borges e una punta di Insomnia di Nolan con Al Pacino. Agitate senza esagerare, anzi mescolate con calma sfogliando pagina dopo pagina, e otterrete Il(Marsilio). Il racconto romanzato con brio dal giornalista Nanni Delbecchi, su quella che è stata un’impresa giornalistica unica e assoluta nel panorama di giornali e riviste italiane: l’intervista (casuale) al re (oggi defunto) dell’, ovvero mister Ingvar Kamprad, intervistato realmente una quindicina d’anni fa da Delbecchi. Appunto, Ilparte come Rimini di Tondelli. Un taglio obliquo attraverso l’azione ipoteticamente creativa del mestiere dell’inviato, una scossa elettrica di mutamento dell’esistente che sembra arrivare nel momento in cui l’abitudinario redattore al desk milanese di una rivista di viaggi, colui che immagina tour in remote zone del mondo grazie a Google e ...