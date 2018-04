Il Segreto anticipazioni | le seconde nozze di Matias e Marcela

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Francisca scopre che Julieta e Saul stanno insieme! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Julieta e Saul nel mirino di Francisca! Beatriz salvata da Matias… Anticipazioni Il Segreto: Aquilino tenta di abusare di Beatriz che viene salvata da Matias e Marcela! Prudencio spiffera a Francisca che Saul e Julieta hanno una relazione in corso! Intanto la giovane viene considerata una traditrice da parte dei poveri di Puente ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO convince JULIETA a lasciare SAUL : Le anticipazioni de Il Segreto indicano che JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e SAUL Ortega (Ruben Bernal), i nuovi protagonisti della telenovela, dovranno affrontare tantissimi ostacoli nelle prossime settimane; come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza, PRUDENCIO (Josè Milan) si invaghirà della ragazza e, pur di impedire alla coppia di essere felice, utilizzerà un Segreto del passato per far arrestare il fratello… Gli spoiler ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Lo scontro verbale tra Beatriz, Hernando e Camila sfocia in un allontanamento da parte di Beatriz che corre tra le braccia di Aquilino. Camila ed Hernando capiscono che così non otterranno nulla e cercheranno un colloquio per confrontarsi pacificamente. Prudencio, con il consenso di Francisca, mette in atto la trappola per screditare Julieta agli occhi dei ...

Il Segreto anticipazioni 24 aprile 2018 : Julieta denuncia Saul? : Sebbene non abbia prove, la giovane è convinta sia stato l'Ortega ad appiccare l'incendio in cui è morta la piccola Ana.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 24 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 24 aprile 2018: Julieta Uriarte chiede a Carmelo e ad Adela di potersi prendere un momento di riflessione, per capire se sia il caso di denunciare Saul (pur avendo esclusivamente dei sospetti riguardo al suo coinvolgimento nell’incendio in cui Ana è morta)… Nazaria viene a scoprire che Mauricio ha detto una bugia a Donna Francisca per cercare di carpire l’indirizzo della casa in ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : il mistero di Nazaria : Puente Viejo sarà molto movimentata nei mesi futuri. Le anticipazioni che ci giungono dalla Spagna relative alla soap il Segreto mostrano che subentreranno misteri e colpi di scena impensabili. Del resto la soap di Aurora Guerra ci ha abituati a tutto ciò, non credete? Nazaria Gorostiza che ha sposato, per procura e volontà di donna Francisca, Mauricio Godoy, avrà molto da raccontare, vediamo nel dettaglio. anticipazioni Il Segreto, Fe’ ...

IL Segreto anticipazioni : MARCELA salva MATIAS e punta il fucile contro… : Manca poco per poter vedere nelle puntate de Il SEGRETO la resa dei conti per quanto riguarda il personaggio di Aquilino (Raul Tortosa). Come già avete potuto vedere nel corso degli episodi, la tresca tra Beatriz (Giulia Charm) e il Benegas sta prendendo una brutta piega: il socio in affari di Hernando (Angel De Miguel), infatti, ha ben pensato di saldare il debito del Dos Casas e pretendere di diritto – come “ringraziamento” ...

Il Segreto - anticipazioni dal 23 al 28 aprile : tra menzogne e passioni Video : #Il Segreto, le anticipazioni dal 23 al 28 aprile 2018 su Canale 5 si preannunciano ricchissime di novita'. Hernando e Camila vivranno un momento di passione, mentre Beatriz sara' isolata dal resto del paese per via della relazione con Aquilino. Una brutta notizia sconvolgera' Dolores, mentre Julieta prendera' una decisione assolutamente inaspettata... Il Segreto, trame dal 23 al 28 aprile: a chi crederai, Julieta? Le anticipazioni Tv della soap ...

Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 28 aprile : la sofferenza di Dolores : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Pedro chiede il divorzio a Dolores, Julieta vuole denunciare Saul Le Anticipazioni de Il Segreto rivelano che Pedro chiede il divorzio a Dolores, causando molto dolore. Infatti, all’emporio arriva una lettera dalla Russia. Tutti sono contenti di ricevere delle notizie da parte di Pedro, ma Dolores perde l’entusiamo quando scopre […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 28 ...

Il Segreto - anticipazioni : Pedro (dalla Russia) chiede il divorzio a Dolores : Il Segreto Il pubblico de Il Segreto ricorderà senz’altro Pedro Miranar, marito di Dolores e padre di Hipolito, che è stato uno dei personaggi storici della telenovela di Canale 5. L’uomo, capace sempre di ficcarsi nei guai così come il resto della sua famiglia, ad un certo punto ha lasciato Puente Viejo partendo alla volta della Russia, per seguire la causa comunista. Ebbene, nelle puntate in onda la prossima settimana tornerà ...

Anticipazioni Il Segreto - 23-28 aprile : una brutta notizia : Il Segreto, trame prossima settimana: Julieta denuncia Saul? Il Segreto, come le altre soap di Canale5, mercoledì 25 aprile non andrà in onda. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 23 al 28 aprile annunciano clamorosi colpi di scena. Beatriz è molto confusa dopo la fine della storia d’amore con Matias e si rifugia tra le braccia di Aquilino. Emilia cerca di farla riflettere ma la ragazza non cede. Camila cerca di convincere Hernando ad ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 23 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 23 aprile 2018: Matias dice tutta la verità ad Emilia: è andato a parlare con Beatriz, ma solo per ribadirle di non voler più avere nulla a che fare con lei… Beatriz rientra a casa distrutta, intanto Matias dona a Marcela un orsetto di peluche che lei desiderava tanto da piccola… Aquilino annuncia ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma poi svela a Beatriz di averlo ...

Il Segreto - anticipazioni : Pedro (dalla Russia) chiede il divorzio a Dolores : Il Segreto Il pubblico de Il Segreto ricorderà senz’altro Pedro Miranar, marito di Dolores e padre di Hipolito, che è stato uno dei personaggi storici della telenovela di Canale 5. L’uomo, capace sempre di ficcarsi nei guai così come il resto della sua famiglia, ad un certo punto ha lasciato Puente Viejo partendo alla volta della Russia, per seguire la causa comunista. Ebbene, nelle puntate in onda la prossima settimana tornerà ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Nicolas viene fucilato? Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto ci portano brutte notizie sulla sorte di Nicolas, arrestato e condannato a morte dopo l'omicidio di Dos Caras, l'uomo che mise fine alla vita di Mariana incinta al momento della sua morte. L'Ortuno ricevera' l'ultima visita di sua figlia Juanita, accompagnata da Emilia. La Castaneda però rivelera' a Nicolas di avere in mente un piano che potrebbe salvarlo dalla fucilazione. anticipazioni Il Segreto ...