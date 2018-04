Il secondo DLC di Destiny 2 in un teaser | oggi 24 aprile il reveal definitivo | i dettagli

Svelato il secondo DLC di Destiny 2 - data di uscita e piano dei contenuti fino a settembre : Bungie ha Svelato finalmente la Roadmap ufficiale degli sviluppatori di Destiny 2, che svela il piano per i prossimi contenuti fino a settembre. secondo il team, i nuovi contenuti "vi manderanno in nuovi luoghi per incontrare nuovi eroi e fronteggiare nuovi nemici. Otterrete nuovi oggetti e padroneggerete nuove attività". È stata svelata la data anche del secondo DLC, chiamato Warmind, ma un reveal completo dell'espansione avverrà in seguito, ...

secondo DLC di Call of Duty WW2 svelato in video - tutti i contenuti : Dopo un capitolo che non ha brillato di certo per contenuti, Call of Duty WW2 è approdato sulla scena videoludica per risollevare la cresta di uno dei brand più seguiti in ambito sparatutto, per gettare un nuovo guanto di sfida all'avversario di sempre, quel Battlefield che tante soddisfazioni sta regalando a Electronic Arts. Ovviamente l'arrivo sul mercato è solo il primo passo per il successo di un prodotto del calibro dell'FPS sviluppato dai ...

Destiny 2 - data di uscita del secondo DLC svelata? Tutti gli indizi : Ci sono diverse speculazioni riguardo la pubblicazione del secondo DLC di Destiny 2, soprattutto attorno alla data di uscita. Oggi arriva un nuovo indizio che punta di nuovo verso il mese di maggio di quest'anno. Già le indiscrezioni dicevano che il titolo del prossimo DLC sarebbe stato "Destiny 2 – Expansion 2: The Fallen Warmind" dopo che è stato inserito come scheda prodotto nei listini Amazon e GameStop non molto tempo fa. Successivamente è ...

La macchina da Guerra : Il secondo DLC di COD WWII : Activision annuncia ufficialmente che a partire da Maggio su Xbox One e PC e Aprile su PS4, sarà disponibile il secondo DLC di Call of Duty WWII intitolato La macchina da Guerra, il quale introdurrà nuove mappe. Un nuovo DLC per Call of Duty WWII Di seguito la lista completa di tutte le nuove mappe: OPERATION HUSKY – Unisciti agli Alleati nell’invasione della Sicilia, uno dei colpi più ...

Svelato secondo DLC di Call of Duty WW2 : dettagli su contenuti - uscita e prezzo : L'inverno è ormai finito da una settimana abbondante, ma Call of Duty WW2 sembra non essersene quasi accorto: le fredde zone dell'Europa del nord digitale confezionate dai ragazzi di Sledgehammer Games brulicano infatti di giocatori, tutti impegnati a combattere nell'intrigante multiplayer allo scopo di portare benefici alla fazione per cui sono schierati in campo partita dopo partita. Ovviamente, a distanza di numerosi mesi dall'uscita del ...