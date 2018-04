Il Samsung Galaxy Note 7 con Android 8 0 Oreo ottiene la certificazione WiFi

Miglior smartphone 2018? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul podio Android AnTuTu : Il Miglior smartphone 2018 è il Samsung Galaxy S9 insieme alla variante Galaxy S9 Plus? L'anno è appena cominciato ma le prime classifiche incombono e quella di marzo messa a disposizione da AnTuTu mette sul podio proprio le ammiraglie del produttore sudcoreano, in ben 3 suoi modelli distinti per processore interno e non solo. Come per dire, al momento, non c'è nient'altro che raggiunga potenza e prestazioni dei successori dei Galaxy S8. I ...

Aggiornamento finale Samsung Galaxy S6 Edge 3 Italia : si chiude con XXU6ERC1 : Il corso del Samsung Galaxy S6 Edge 3 Italia potrebbe essersi concluso con l'Aggiornamento di cui stiamo per darvi indicazioni, coincidente con la serie firwmare G925FXXU6ERC1, CSC G925FHUI6ERC1 e changelist 13115714. La release ha abbandonato i laboratori dell'azienda sudcoreano lo scorso 26 febbraio, introducendo la patch di sicurezza di marzo. Dovremmo essere in presenza dell'ultimo Aggiornamento rilasciato per il glorioso Samsung Galaxy S6 ...

Batterie più durature per i Samsung Galaxy dal 23 aprile : novità da Manutenzione Dispositivo : Arrivano interessanti novità oggi 23 aprile per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy, anche in riferimento ai modelli meno recenti, considerando la natura dell'aggiornamento al quale è stato sottoposto di recente un servizio come Manutenzione Dispositivo. Si tratta dell'ex Smart Manager, con cui gli utenti potranno avere un controllo maggiore sui consumi della batteria del proprio smartphone. Vediamo dunque di capire cosa ...

Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile : Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 23 aprile su store online sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, HTC U11 Life, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A5 (2017) e Note 8. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile: Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Render Samsung Galaxy A6 e A6 Plus con cover ufficiali : tempi ormai maturi : Fanno ancora molto discutere i nuovi Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, prossimi device appartenenti al filone dei medio gamma della linea proposta dal brand asiatico, ormai vicini alla presentazione, che presumibilmente avverrà entro la fine di aprile. I due dispositivi, in programma anche per l'Europa, saranno scanditi dalla presenza del processore Exynos 7870, un processore di certo affidabile, ma non certamente di ultima generazione (con 3GB di ...

Che fine ha fatto la Samsung Dex per Galaxy S9/S9+? : Disponibile all’acquisto liberamente la Samsung Dex che permette di trasformare il Galaxy S9 ed il Galaxy S9+ in un computer. In offerta a soli 77 euro su Amazon Samsung Dex per trasformare il Galaxy S9 ed S9+ in un computer Samsung Dex, presentata al MWC 2018 insieme ai nuovi Galaxy S9 ed S9+, rappresenta l’evoluzione […]

Non ancora pronto Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento rimandato : Slitta ancora per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Un percorso sicuramente tormentato e pieno di ostacoli quello che avvicenderà l'ex top di gamma 2016 all'ultima major-release dell'OS mobile concepito dal colosso di Mountain View. A parlare è nuovamente la divisione turca del produttore asiatico, che interviene per la terza volta, andando a correggere ancora il tiro circa i tempi di rilascio ...

Fotocamera sfocata per Samsung Galaxy S8 tra riscontri ufficiali e cose da non fare : Sono sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo e che, al contempo, stanno registrando problemi con la Fotocamera sfocata. Come stanno effettivamente le cose oggi 22 aprile? Al momento non posso che rafforzare il trend condiviso con voi qualche giorno fa, esattamente come avvenuto con altri device popolari in Italia come l'Asus ZenFone 3 ed in misura minore il tanto ...

Galaxy A6 : ecco la scheda tecnica del prossimo smartphone Samsung : Samsung, come ben sappiamo, tratta telefoni di varie fasce di prezzo: ogni anno presenta la serie S, ovvero le due versioni di punta, quelle che hanno un prezzo di listino vicino ai mille euro, ma non mancano anche le novità nelle fasce medie e basse. Oggi, infatti, parliamo dei prossimi Galaxy A6 e A6 Plus. Questi due smartphone, nello specifico, approderanno prima in India, per poi raggiungere i paesi europei entro la fine del mese di ...

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus : schede tecniche per i nuovi smartphone in arrivo a fine mese : Samsung Galaxy A6 sarà il prossimo smartphone della serie Galaxy A ad arrivare sul mercato: lancio in India già a fine mese. L'articolo Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus: schede tecniche per i nuovi smartphone in arrivo a fine mese proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Honor 9 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro e non solo nelle nuove offerte eBay : eBay propone molti smartphone Android in offerta a prezzi interessanti, con ribassi fino al 40%: andiamo a scoprire le promozioni più vantaggiose sui modelli più popolari, valide solamente fino a domani, 22 aprile. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro e non solo nelle nuove offerte eBay proviene da TuttoAndroid.

Risvolti inattesi dal Samsung Galaxy Note 9 : gli ultimi rumors promettono bene : Il noto portale 'The Korea Herald' ha provveduto a fare il punto delle specifiche tecniche che scandiranno la scheda del Samsung Galaxy Note 9, prossimo device di punta del brand asiatico. Possibile il phablet vada ad integrare il lettore di impronte digitali sotto il display, raggiungendo una diagonale di 6.4 pollici, e ponendosi come il dispositivo dallo schermo più grande mai presentato dal colosso di Seul. Non mancherà chiaramente la ...