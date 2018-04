Il renziano Orfini No all' intesa Pd-M5S

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Ad ascoltare Maurizio Martina e Luigi Di Maio un accordo tra Pd e M5S per la formazione di un governo sembra cosa fatta. Ma i leader delle due coalizioni non hanno fatto i conti con la base e soprattutto con la corrente finora predominante tra i dem: quella che fa capo a Matteo Renzi. Già nel pomeriggio, dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, i parlamentari renziani avevano lanciato l'hashtag #senzadime per annunciare il proprio no in direzione all'coi Cinque Stelle. da Anna Ascani a Ernesto Magorno, fino a Sandro Gozi, Ivan Scalfarotto e Michele Anzaltdi, non sono pochi quelli che hanno storto il naso davanti all'ipotesi che il Pd possa diventare "la stampella" del M5S e che minacciano addirittura una scissione. "Al governo M5S-Pd io non ci sto", si legge infatti sul profilo che raccoglie i tweet dei renziani, "Passino le dispute interne, passino le ...