Il primo trapianto completo di pene e scroto al mondo

Eseguito con successo il primo trapianto di pene e scroto al mondo : Washington, 24 apr. , askanews, Un team medico della John Hopkins University, nel Maryland, ha realizzato il primo trapianto di pene e scroto al mondo: operazione perfettamente riuscita, ha fatto sapere l'ospedale universitario, quasi un mese dopo l'operazione. Il paziente, un soldato americano che aveva subito una 'devastante ferita', è stato ...

primo a subire secondo trapianto di faccia : ‘ora sto bene’ : Quattro mesi dopo l’ultima operazione, che l’ha portato a essere la prima persona al mondo a ricevere due trapianti facciali, il francese Jerome Hamon mostra il suo nuovo terzo volto e afferma di sentirsi bene, in un’intervista alla Bbc. Dopo il rigetto del Primo trapianto, cui si era sottoposto nel 2010 in seguito a un tumore, per la prima volta al mondo gli era stato restituito un secondo viso a gennaio. L’operazione ...

Medicina : all’ospedale Molinette il primo trapianto in Italia di rene da donatore dializzato : Effettuato con successo per la prima volta in Italia un trapianto di rene su una donna da un donatore dializzato: l’intervento è stato eseguito nelle scorse settimane presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il donatore era deceduto in un ospedale piemontese per una patologia congenita e la ricevente è una 60enne in dialisi dal 2013. L'articolo Medicina: all’ospedale Molinette il primo trapianto in Italia ...

Trapianto di rene da donatore morto - primo cross-over in Italia : Parla padovano il primo Trapianto di rene cross over da donatore morto. Per la prima volta al mondo, è stata infatti avviata con esito positivo la prima catena di Trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili innescata da un donatore deceduto. Lo ha confermato il ...

Perse la mano in un incidente e subì il primo trapianto. L'ex falegname apre una clinica e assume il medico che lo operò : Un incidente che gli segnò la vita, nel 1978. Emanuele Balbo stava lavorando nella sua falegnameria quando la sega circolare gli tagliò la mano sinistra di netto. "Dopo quattordici ore di sala operatoria, il trentasettenne professor Landino Cugola, pioniere della chirurgia della mano in Italia, riattaccò la mano al giovane apprendista falegname", racconta Andrea Pasqualetto sulle pagine del Corriere della Sera. Ora quel ...