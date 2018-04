Il primo bacio in pubblico tra Luigi Di Maio e la fidanzata Giovanna Melodia

Di Maio innamorato : il primo bacio in pubblico con Giovanna : Ormai non si nascondono piuù. Luigi Di Maio bacia in pubblico la sua Giovanna. E i paparazzi immortalano le effusioni scambiate in strada, D'altronde il leader M5S aveva raccontato pochi giorni fa in ...

Grande Fratello - arriva il primo bacio : Lucia e Filippo intimi sotto le coperte : di Emiliana Costa A pochi giorni dalla prima puntata, il ghiaccio è rotto. È scattato il primo bacio tra due inquilini della Casa del Grande Fratello : Lucia e Filippo. Grande Fratello, cellulare ...

Grande Fratello - arriva il primo bacio tra Lucia e Filippo : A pochi giorni dalla prima puntata, il ghiaccio è rotto. È scattato il primo bacio tra due inquilini della Casa del Grande Fratello : Lucia e Filippo. I due, che negli ultimi giorni erano stati sempre ...

Al Grande Fratello - il primo bacio è tra Lucia e Filippo : Al Grande Fratello 15 è già scattato il primo bacio . Protagonisti Lucia Orazio , la romana di Cinecittà, e Filippo Contri , in nomination con Valerio Logrieco. Era scesa la sera nella casa dalla ...

Grande Fratello 15 - primo bacio nella casa tra Filippo e Lucia : Sembra che all'interno della casa del Grande Fratello si sia già creata una certa intesa tra inquilini, soprattutto fra Filippo Contri e Lucia Orlando. Le prime avvisaglie di un avvicinamento tra i due si era già intravista qualche giorno fa, sottolineato da una complicità che è stata notata anche durante i daily del reality show di Canale5.Il fatto: la scorsa notte, dopo che le ragazze hanno scelto Filippo per dormire con loro, mentre i ...

Lucia e Filippo - primo bacio al Grande Fratello 15/ Video - notte infuocata per i due concorrenti : Arriva il primo bacio al Grande Fratello 2018: Lucia Orlando e Filippo Contri si sono baciati nel corso della seconda notte passata insieme nella Casa...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:06:00 GMT)

Nilufar Addati e Nicolò Ferrari - primo bacio/ Uomini e Donne - Video : Giordano va via ma i fan non approvano : bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari: nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna con il primo bacio tra la tronista e il corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Nilufar Addati e Nicolò Ferrari - primo bacio/ Uomini e Donne : l’ex Riccanza conquista la tronista : bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari: nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna con il primo bacio tra la tronista e il corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:15:00 GMT)

Il capolavoro di re Robert in The Royals 4×04 aspettando il primo bacio con Willow (recensione e promo 4×05) : Annunciato come un episodio ad alta tensione, The Royals 4x04 in realtà ha allentato il ritmo rispetto ai precedenti di questa prima parte della quarta stagione, pur riservando qualche svolta importante. Aperto dall'incredibile blackout che ha paralizzato la città e l'ha divisa in due mettendo a dura prova la capacità amministrativa del governo inglese, l'evento fulcro dell'episodio si è rivelato l'ennesima manovra di re Robert per affermare ...

Uomini e Donne oggi : primo bacio per Nilufar - Sara contro Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Giordano e Nilufar si baciano, Sara non crede a Lorenzo Dopo la pausa per le vacanze pasquali, finalmente torna in onda Uomini e Donne. La nuova settimana dedicata alla trasmissione di Maria e Filippi parte con il Trono Classico. Si inizia subito nel parlare delle nuove esterne di Nilufar e Sara. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: primo bacio per Nilufar, Sara contro Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas : la foto del primo bacio : L'ex nuotatore Filippo Magnini e la showgirl e conduttrice Giorgia Palmas sono una nuova coppia. L'ufficialità da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata ma la foto del primo bacio, pubblicata in esclusiva dal settimanale Chi.Lo scorso 14 maggio, sempre il settimanale Chi, per primo, aveva pubblicato le foto riguardanti la nuova coppia durante un pranzo a Milano e una successiva cena in Svizzera. Anche in quel caso, ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas - ecco il primo bacio : "Fidanzato? Non ci sbilanciamo!" : MILANO ? Dopo la fine della sua relazione con Federica Pellegrini, come Leggo.it aveva puntualmente riportato, Filippo Magnini ha ritrovato il sorriso a fianco dell?ex velina Giorgia...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - le foto del primo bacio : Non hanno più bisogno di nascondersi Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che si scambiano grandi baci per strada nella notte, come mostra il settimanale Chi in edicola da mercoledì 28 marzo. Una passione irrefrenabile palpabile tra la ex velina che si avvinghia al nuotatore e l’atleta che la abbraccia prima di tornare in auto mentre lei, valigia in mano, si dirige verso casa. Come riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini ormai ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas - è amore : la foto del primo bacio : “Lavori in corso, non ci sbilanciamo” aveva cautamente commentato Filippo Magnini quando Cristina Parodi gli aveva chiesto...