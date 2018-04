Il presidente dell' Empoli ' Krunic al Napoli? Vedremo'

Sardegna : LNDC scrive al Ministero e al presidente della Regione : Una terra che da anni lotta contro il randagismo e una gestione amatoriale del fenomeno. LNDC chiede una attuazione più rigorosa delle leggi in vigore e maggiori attività di controllo e informazione. La Sardegna, come tante altre regioni del centro-sud, ha annosi problemi di gestione del randagismo e delle strutture deputate ad accogliere i cani vaganti, ossia i canili e i rifugi. Stando a quanto riportato dalle sedi locali LNDC, infatti, i ...

Governo - presidente della Camera Fico riceve la delegazione del M5s : La delegazione M5s, composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, è arrivata dal presidente della Camera, Roberto Fico, per le consultazioni per la ...

Alberto Gobbi presidente della società mondiale della cartilagine (I.C.R.S.) : per la prima volta un italiano : 1/5 ...

Carlo Freccero - l'indizio pesantissimo sul governo del presidente : 'Della Cananea è allievo di Cassese. Il M5s...' : Senza però esprimere un governo di matrice politica. l'indizio scovato da Freccero, insomma, è di quelli pesanti.

Governo - al via le consultazioni del presidente della Camera Fico : A Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato le consultazioni. In programma, gli incontri con le delegazioni di Pd e M5s....

George H. Bush - l’ex presidente ricoverato in terapia intensiva. Solo tre giorni fa i funerali della moglie : l’ex presidente americano George H. Bush, 93 anni, è ricoverato in terapia intensiva in Texas per un’infezione del sangue. “Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere”, ha dichiarato in una nota il portavoce Jim McGrath. Ma secondo altre fonti vicine alla famiglia le sue condizioni sono critiche. Il ricovero è avvenuto domenica 22 aprile, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara Bush, morta la ...

È morto Giovanni Galloni - storico esponente della DC ed ex vicepresidente del CSM : È morto Giovanni Galloni, storico esponente della DC ed ex vicepresidente del CSM: aveva 90 anni. Galloni era nato a Paternò, in provincia di Catania, il 16 giugno del 1927: si laureò in Giurisprudenza, conseguì la docenza in Diritto Agrario The post È morto Giovanni Galloni, storico esponente della DC ed ex vicepresidente del CSM appeared first on Il Post.

La presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni in visita a Barletta : Stiamo attraversando – ha proseguito – un periodo storico molto critico e delicato nel mondo e in Italia: in alcuni Paesi è più tangibile ed evidente il conflitto tra valori e culture. Il coraggio di ...

La prima donna presidente dell’SPD : Chi è Andrea Nahles, che guiderà i socialdemocratici tedeschi dentro e fuori il governo di Angela Merkel The post La prima donna presidente dell’SPD appeared first on Il Post.

Mandato a Fico per verifica governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Giovanni Galloni è morto/ “Il cervello più lucido della Dc” : amico di Moro - ex ministro e vicepresidente Csm : È morto Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più lucido della Democrazia Cristiana". amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente del Csm: la sua eredità(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Savona ricorda il presidente dell'Accademia Ligustica di Genova Raimondo Sirotti : Si svolgerà a Savona, il 4 maggio 2018, alle ore 16 nella Sala Rossa del Comune di Savona l'iniziativa: Raimondo Sirotti, pittore e uomo di cultura. Organizzatori: Associazione "R. Aiolfi" no profit, ...