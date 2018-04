Il piano di Zingaretti | svuotare il renzismo e prendersi il Pd

C'è un piano per far cadere subito Nicola Zingaretti : C'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti ancora prima che la giunta regionale del Lazio prenda forma. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il sistema che le opposizioni vorrebbero applicare ricalca quello che portò alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, con la differenza che non dovrebbero fare ricorsi a 'tradimenti' interni alla maggioranza, dato che grillini e centrodestra, insieme ...

Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto Video : #Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio [Video], ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha ...

Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto : Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio, ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha portato ...

Lazio - piano delle opposizioni per far cadere Zingaretti e rivotare : Le opposizioni hanno un piano: dimissioni di massa per far cadere subito Nicola Zingaretti e tornare a votare per la Regione Lazio. Il retroscena è riportato in un articolo pubblicato sul Messaggero. Intanto lo stesso Zingaretti, in un colloquio con la Stampa si dice pronto a candidarsi alla guida del Pd "ma solo con congresso e primarie".Il Messaggero scrive:Tutti dal notaio. Per una rievocazione del «metodo Marino» da ...

C'è un piano per far cadere subito Nicola Zingaretti : C'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti ancora prima che la giunta regionale del Lazio prenda forma. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il sistema che le opposizioni vorrebbero applicare ricalca quello che portò alle dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, con la differenza che non dovrebbero fare ricorsi a 'tradimenti' interni alla maggioranza, dato che grillini e centrodestra, insieme ...

Il piano anti-Zingaretti nel Lazio : dimissioni di massa e nuovo voto : Tutti dal notaio. Per una rievocazione del «metodo Marino» da applicare sul neo eletto governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Solo che questa volta, a differenza di quanto...