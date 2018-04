Il Pd verso la conta e i renziani lanciano #senzadime

Meteo : l'anticiclone ha i giorni contati - da nord verso sud torna l'instabilità : ULTIMI giorni DI ESTATE Il robusto e caldo anticiclone, responsabile della parentesi estiva degli ultimi giorni in molte parte dell'Europa, Italia compresa, nel corso dei prossimi giorni inizierà a ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline : Google Arts & Culture ha lanciato un'iniziativa molto suggestiva, che mira a far rivivere i ricordi di un'Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline d'epoca. Un vero e proprio tuffo nel passato che nasce dalla collaborazione del colosso di Mountain View con Touring Club Italiano e con Musicart. L'articolo Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline proviene da ...

Napoli si racconta attraverso un format TV condotto da Magda Mancuso. : Di recente si è distinta anche nel teatro, per la sua partecipazione in alcuni spettacoli teatrali. Non per ultimo è stata fra le partecipazioni straordinarie in un recente progetto cinematografico a ...

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Il documentario di Ryuichi Sakamoto racconta il terremoto del Thoku attraverso un pianoforte : All'interno del film lo stesso autore commenta: " Abbiamo la civiltà moderna, la nostra scienza, la nostra tecnoogia. Ma è tutto così fragile. Avrei dovuto saperlo. Poi è accaduto il disastro e mi ...

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Dal Mose alla massoneria - nove giornalisti raccontano l’Italia attraverso le inchieste. Iacona : “Un mestiere molto difficile” : Dalla massoneria al caso Regeni al Mose fino alla mafia nigeriana, nove giornalisti raccontano nel libro “Italia sotto inchiesta” – presentato domenica 18 marzo a “Libri Come” di Roma – alcune delle vicende che negli ultimi anni che hanno segnato l’Italia. “È un’Italia che rivive problemi atavici”, racconta Nello Trocchia, curatore e uno degli autori insieme a Antonio Crispino, Danilo ...

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso risultato e vittoria scontati - 18 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Elezioni Russia - Putin verso risultato e vittoria scontati (18 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 18 marzo 2018: Elezioni Presidenziali Russia, la vittoria e il risultato scontati di Vladimir Putin. Unico dubbio l'affluenza alle urne: Guerra fredda Gb-Russia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:05:00 GMT)

DIMISSIONI RENZI - CAOS PD/ ‘Conta’ delle truppe verso la Direzione dem. Chi è contro l’accordo con M5s? : DIMISSIONI RENZI, Pd nel CAOS: contro la minoranza e i "caminetti", «chi vuole fare un governo con M5s lo dica subito, poi si andrà al Congresso». Sconfitta alle Elezioni e scenari dem(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:30:00 GMT)

verso il Governo Salvini : contatti con parlamentari di sinistra : Matteo Salvini vuole giocarsi fino in fondo la partita di palazzo Chigi e lavora per costruire una maggioranza. “Sono contento

Raccontare una tragedia del mondo del lavoro femminile attraverso la musica : 'No Name' l'ultimo brano della cantaurice ennese Francesca ... : Nel 2015 partecipa agli eventi artistici di Expo a Milano con due spettacoli musicali: "Il casellante" di Andrea Cammileri e "DiVentoTerra". Nel 2016, al Premio InCanto, contest di uno dei più ...