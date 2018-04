Il Pd da Fico per stanare Di Maio e prendere tempo per la direzione

Mentana 'descamisado' per le consultazioni di Fico : ogni Maratona ha la sua 'novità' : Look inedito per il direttore Enrico Mentana nello Speciale Tg La7 dedicato alle consultazioni del Presidente della Camera Fico: senza giacca d'ordinanza, Mentana si presenta in maniche di camicia e non per affinità d'outfit con i solitamente meno formali 5 Stelle. "Mi scuso perché conduco in camicia fin quando la temperatura in studio non scenderà sotto gli 80°" dice il direttore a una ventina di minuti dall'inizio della sua diretta, ...

Pd da Fico per stanare Di Maio e prendere tempo per direzione : Roma, 24 apr. , askanews, 'stanare' Luigi Di Maio, costringendolo a chiudere definitivamente il forno con la Lega e a dare garanzie sul programma, e prendere tempo per convocare la direzione e ...

Governo - Cuperlo : “Se Fico conferma chiusura a Lega - sì al confronto. Non condivido de-renzizzazione Pd” : “L’idea di un governissimo la lascio alle scelte del Presidente della Repubblica. Riguardo al Pd credo che Martina in questi giorni abbia avuto uno serie di incontri con diversi esponenti del Pd di maggioranza di minoranza io avevo anche suggerito la convocazione di una Direzione, io ho condiviso la linea emersa dopo il voto ma un tagliando andava fatto. Ci sono delle novità, è fallito il tentativo di dare una maggioranza politica ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Fico - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

Fico al lavoro per governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Cinque Stelle - altro che sinistra Il movimento da sempre a destra Duro compito per Roberto Fico : Il M5S ora sta cercando di fare il governo con il Pd e improvvisamente si riscopre di sinistra, solo perché il Presidente della Camera Roberto Fico va in giro con l’autobus (ma comunque c’era un fotografo) e da giovane frequentava Segui su affaritaliani.it

Consultazioni Fico - apertura a sorpresa del PD : ecco tutti gli scenari [LIVE] : E' allora possibile discutere nel PD di una prospettiva politica senza veleni, senza sospetti, senza accuse di coltivare ambizioni personali? Io dico che abbiamo l'obbligo di verificare nei contenuti ...

Governo : 48 ore a Fico per cercare una soluzione : Sempre più vicina tuttavia, l'ipotesi di un Governo del presidente anche se il Capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera un incarico esplorativo per una possibile intesa movimento cinque ...

Governo - al via le consultazioni di Fico per accordo M5s-Pd : Partono oggi le consultazioni di Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato di sondare le possibilità di un accordo di Governo tra M5s e Pd. Il ...