Il Pd appoggia il M5S | verso un Governo giallorosso

Eugenio Scalfari : 'Gentiloni può governare ancora e M5S deve appoggia rlo' Video : In occasione della puntata di questo 10 aprile di “Cartabianca” su Rai3 è intervenuto il noto giornalista Eugenio Scalfari , che rispondendo alle domande di Bianca Berlinguer si è soffermata su vari aspetti di attualita' politica. Vediamo cosa ha detto. Scalfari : 'Il Movimento 5 Stelle si allei col PD, Governo Gentiloni può restare in carica anche un anno' Parlando dell'imminente secondo giro di Consultazioni al Quirinale, Eugenio Scalfari ha ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...