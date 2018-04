Il passato acquoso di Marte | nuove prove

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Grazie ai nuovi dati raccolti dal rover della Nasa Curiosity, ildel pianeta rosso diventa sempre più nitido. Già in precedenza diversi studi avevano rivelato la presenza di un antico lago nel Cratere di Gale – più di tre miliardi di anni fa. All’inizio del 2017 è stata annunciata la scoperta di possibili crepe da disseccamento nel cratere, una prova evidente della presenza di acqua sul pianeta rosso. Oggi – spiega Global Science – un nuovo studio conferma la presenza di queste fessure sul terreno marziano, rivelando nuovi dettagli sull’antico clima del pianeta rosso. “Ora siamo sicuri che si tratti di crepe di fango”, spiega Nathaniel Stein, autrice principale dello studio e geologa del California Institute of Tecnhnology in Pasadena. Le crepe di fango si formano solo dove il sedimento è umido ed esposto all’aria, e la loro posizione così vicina al ...