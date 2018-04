Il mistero della foresta pietrificata al largo di Torre Ovo | in Puglia 

Avicii - il mistero della morte del dj e il male oscuro che lo affliggeva : Perché è morto Avicii ? Come mai un ragazzo di 28 anni, è morto improvvisamente? Le cause della morte di Tim Bergling, nome di battesimo di Avicii, sono ancora mistero. La famiglia del dj, trovato ...

DETECTIVE DEE E IL mistero della FIAMMA FANTASMA/ Su Rai 4 il film con Andy Lau (oggi - 21 aprile 2018) : DETECTIVE Dee e il MISTERO DELLA FIAMMA FANTASMA, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Andy Laun e Carina Lau, alla regia Tsui Hark. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Il mistero della Sabbia che viene attratta dal magnete : La Sabbia caduta nel weekend secondo un fantomatico esperto, afferma che non è Sabbia ma qualcosa di alieno, dovuto probabilmente alle Scie Chimiche. Poiché come si evince dal video che non vi stiamo ad allegare per le “stupidate” che emergono… L’autore riesce con un magnete ad attirare a se il pulviscolo. Questo tuttologo, si è […]

ANTONIO MARRA - PADRE DI NICOLA / Il mistero della tragedia di Positano (Maurizio Costanzo Show) : ANTONIO MARRA è il PADRE di NICOLA, lo studente morto dopo una notte in discoteca in circostanze ancora poco chiare. Il mistero dei suoi ultimi minuti di vita è... (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Moby Prince - il mistero sui viaggi della petroliera di Snam. Ecco le tre versioni - tra documenti ufficiali e carte inedite : La sera del 10 aprile 1991 – 27 anni fa – la nave passeggeri Moby Prince partita da Livorno e diretta ad Olbia entra in collisione con la petroliera Agip Abruzzo, ancorata a due miglia e mezzo dalla costa. Dei 141 a bordo del traghetto si salva soltanto il mozzo, Alessio Bertrand. L’equipaggio della petroliera di proprietà Snam, una società dello Stato, viene tratto in salvo. Nel corso delle inchieste e dei processi non fu mai ...

Quarto Grado - il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva cambiato faccia : Quarto Grado , il mistero della morte di Papa Luciani : in 33 giorni aveva 'cambiato faccia'. Quarto Grado, durante la sua puntata domenicale, è tornato ad occuparsi del mistero della morte di Papa ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Il mistero della famiglia Hart - precipitata in una scarpata : trovato un corpo nell’oceano : Il mistero della famiglia Hart, precipitata in una scarpata: trovato un corpo nell’oceano Un cadavere è stato recuperato nelle acque dell’Oceano Pacifico, a poca distanza dal punto in cui è precipitato il Suv con a bordo gli otto componenti della famiglia Hart. Forse il corpo appartiene a una delle ragazzine ancora disperse.Continua a leggere Un […]

Palermo - il mistero della mummia della piccola Rosalia - la Bella Addormentata che apre e chiude gli occhi : Rosalia Lombardo , nata nel 1918, morta nel 1920. È questa il breve ed essenziale epitaffio apposto sul corpicino di una piccola mummia, considerata la più Bella del mondo . Il corpicino si trova in Sicilia, a Palermo , nel quartiere di Cuba, precisamente nelle catacombe della Chiesa di Santa Maria della Pace , struttura religiosa che fa parte dell'Ordine dei ...

“Ancora da capire”. Frizzi - il “mistero” che lo riguarda. A pochi giorni dalla morte dell’amatissimo conduttore - arrivano quelle parole “pesanti” da un vip della televisione. Il dubbio che solleva è enorme… : Fabrizio Frizzi era uno dei conduttori italiani più amati. Erano 40 anni che il pubblico lo seguiva in tv e, in tutto quel tempo, si era sempre fatto volere bene. Era gentile, generoso, mai esagerato, educato, rispettoso e il pubblico lo amava e lo considerava uno di casa. La sua morte, di conseguenza, ha sconvolto tutti. Nessuno voleva dirgli addio. Nessuno si aspettava una morte tanto repentina. È vero, a ottobre 2017 aveva avuto un malore – ...

BARABBA/ Il film sull'uomo in cerca del mistero della Pasqua : Tratto dal romanzo di Pat Lagerkvist, il film di Richard Fleischer con un cast stellare ci parla di un uomo inquieto alla ricerca della verità. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Tempo di allergie: ce n'è per tutti gli starnuti, anche per chi è stato in campagna (elettorale), dei ComicastriFABRIZIO FRIZZI/ Le lacrime dei "Coccodrilli" e il sorriso che arriva dove si spengono gli applausi, di ...

Beyoncé : la reazione della star al mistero del morso è divina quanto lei : #WhoBitBeyonce è l’hashtag con cui il popolo del web si domanda da due giorni chi si sia mai la colpevole del morso a Beyoncé. [arc id=”d7b4f634-736a-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Un’attrice ha dato un morso in faccia a Queen B: lo ha raccontato a GQ la comica Tiffany Haddish, spiegando che durante un party, l’anno scorso, un’attrice ha morso la cantante sul viso. Tiffany, che è un’amica di Beyoncé, non ha ...

”Ecco cosa è”. Mini-scheletro ‘alieno’ : ritrovato nel 2003 - finalmente svelato il mistero della piccola mummia : Un misterioso Mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una ...