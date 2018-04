Il Lazio è pieno di clan mafiosi. Un rapporto

agi

(Di martedì 24 aprile 2018) Nelsono "attivi" (dunque, citati in indagini o atti istituzionali negli ultimi 4 anni) 93 fra gruppi,, famiglie, tradizionali, autoctone e narcotrafficanti che usano il metodo mafioso. Circa 50 operano nel solo territorio della capitale e, secondo il III"Mafie nel" realizzato dall'Osservatorio Sicurezze e Legalità della Regione, il numero complessivo dei gruppi criminali storicamente presenti nella regione dagli anni '70 ad oggi è 154. Di questi, 62 sono stati tracciati da indagini e processi per molti anni ma - dalla documentazione consultata - non sono più citati in indagini giudiziarie o rapporti istituzionali da almeno 4 anni. Il fatto che queste consorterie criminali non siano state più colpite negli ultimi 4 anni non significa che non siano ...