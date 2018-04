Il giudice della trattativa che sequestrò un innocente

Messico - un giudice vieta la vendita della Barbie-pittrice Frida Kahlo : La carnagione schiarita, l'aspetto omologato a una femminilita' standard e banale, da #barbie appunto, ma soprattutto le sue importanti e folte sopracciglia 'normalizzate'. Per gli eredi di #Frida Kahlo, la bambola che il colosso dei giocattoli #Mattel ha realizzato riproducendo le fattezze della celeberrima pittrice messicana [VIDEO], è un insulto alla memoria di una donna dalla grande personalita' umana e artistica. Una donna diventata dopo la ...

ALABAMA - GIUSTIZIATO IL CONDANNATO PIU' ANZIANO DELLA STORIA/ Uccise un giudice che era contrario alla pena di : ALABAMA, 83enne GIUSTIZIATO con la pena di morte: è il CONDANNATO più ANZIANO di sempre. L’uomo ha ucciso un giudice federale a fine anni ’80 nel sud degli Stati Uniti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Accusata di infanticidio : il giudice valuterà la messa alla prova della ragazza : LECCE - Caso rinviato. Prossima udienza, 28 giugno. Al centro della vicenda, la ragazza di Squinzano oggi 18enne , minore all'epoca dei fatti, , sulla quale pendono le accuse di infanticidio e ...

Dissequestrata dal giudice la nave della Ong Open Arms : L’imbarcazione si trova ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso, dopo il salvataggio di 218 migranti, era stata sequestrata su richiesta della Procura di Catania

Svastiche e scritte razziste sui muri della scuola : il giudice li condanna a leggere libri : Una sentenza che ha fatto discutere la piccola comunità di Ashburn, in Virginia: il giudice ha condannato i vandali a leggere un libro al mese per un anno. Fra i titoli scelti, “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee.Continua a leggere

“Grassa!”. Amici già nella bufera. La giudice - mai tenera - attacca il peso della ballerina Laurean Celentano che sul palco resta impietrita. Immediata la reazione di Maria De Filippi mentre sul web è un coro di stroncature per la trasmissione : “trasmissione imbarazzante e noiosa, con dei pseudo insegnanti più capricciosi dei bambini. Trovo vergognoso che un ragazzo sia uscito senza aver avuto la possibilità di fare una Sua esibizione. Celentano e Zerbi maleducati, ridicoli nella loro credibilità fino all’inverosimile. Il discorso sul peso rasenta la denuncia. La diretta di uno spettacolo (cioè esibizioni) sì, quello che si è visto stasera anche no, grazie. E poi come ...

Mamma licenziata dall’Ikea - il giudice : “Nessuna discriminazione - colpa della dipendente” : Il giudice di Milano ha respinto il ricorso della Mamma lavoratrice licenziata da Ikea che riteneva il licenziamento discriminatorio e chiedeva il reintegro e il risarcimento del danno. Per il giudice che ha analizzato il ricorso, i comportamenti dell’ex dipendente sono stati «di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e ...

Camere presto convocate in seduta comune per eleggere un giudice della Consulta : Seppur lentamente e tra mille polemiche, le Camere procedono nella definizione delle strutture interne eleggendo vicepresidenti, questori e segretari d'aula. Molto presto, prima quindi della ...

Migranti - resta sequestro della nave Proactiva - ma giudice dà torto a pm Zuccaro : Il gip Nunzio Sarpietro ha confermato il sequestro della nave dell'ong, ormeggiata dal 18 marzo a Pozzallo. Ma cade l'ipotesi di reato dell'associazione a delinquere: la competenza non è più della procura di Catania, ma passa a Ragusa.Continua a leggere

Maretta Scoca (giudice di Forum) è morta/ L’addio della politica : “donna umile aveva solo amici” : Maretta Scoca, noto giudice di Forum, è morta a 79 anni dopo lunga malattia: il lutto, il ricordo della famiglia di Canale 5 e della politica. Fu sottosegretaria e deputata, la carriera(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Auto blu a disposizione della moglie per viaggi e shopping : giudice nella bufera Video : E' bufera alla #Corte Costituzionale:il giudice Nicolò Zanon ha presentato le proprie dimissioni dopo aver appreso di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'Auto blu che aveva a disposizione, secondo l'accusa rappresentata dal Pm Paolo Ielo, sarebbe stata infatti utilizzata dalla moglie con una certa continuita' e per scopi privati. Al giudice viene contestato che tra il 9 novembre 2014 il 9 marzo 2016 il mezzo ...