Il finale di Sense8 su Netflix a giugno | svelate data d’uscita e locandina dell’episodio

(Di martedì 24 aprile 2018) Dopo mesi di speculazioni c'è finalmente l'annuncio ufficiale delladi lancio deldisu: l'ultimo episodio della serie, non rinnovata dopo due stagioni, sarà reso disponibile l'8in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo.Ad annunciarlo è la stessa, che lo scorso anno ha affrontato l'ira del pubblico diper la scelta di cancellare la serie dopo soli due capitoli."Togheter until the end" è il claim utilizzato per promuovere il lancio di quest'episodio speciale con cui la serie delle sorelle Wachowski e di J. Michael Straczynski dirà addio al pubblico, visto chenon ha ritenuto opportuno rinnovarla perché poco conveniente in termini di riscontro di visualizzazioni sulla piattaforma a fronte dell'investimento imponente. La sceltaè ricaduta poi sulla concessione di un episodio speciale che fungesse da ...