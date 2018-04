Il contratto di Di Maio? Bene ma da emendare Parla Giulio Napolitano

Governo : Di Maio - con Pd non sarà alleanza ma contratto - io ottimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

Di Maio canta già vittoria : "contratto di governo col Pd" : "Questa è la settimana decisiva per dare un governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un'alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea". Così il capo politico M5s Luigi Di Maio in un post sul Blog delle ...

M5S - Fraccaro : 'Il contratto è solo un testo base - Di Maio rimane il nostro candidato premier' : Messaggini e raccomandazioni da mamma premurosa. Così il questore della Camera Riccardo Fraccaro commenta il mandato esplorativo che il presidente di Montecitorio si accinge a compiere. ' Fico avrà ...

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

Di Maio pubblica bozza contratto governo : Come emerge anche dal documento - sottolinea - il Movimento non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e ...

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : ... il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi ...

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : Roma, 23 apr. , askanews, 'Sono emozionato ed orgoglioso di pubblicare la prima stesura del contratto di Governo con il quale vogliamo realizzare il cambiamento che gli italiani aspettano da tanto ...

Governo : Di Maio - ecco contratto M5S; chiedo lealtà e onore : Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto questo primo schema di accordo, che andrà approfondito insieme alla forza politica che accetterà di sedersi al tavolo con noi". Il ...

Di Maio : contratto chiede lealtà e onore : "Passo importantissimo" per il dialogo con Lega e Pd, spiega Di Maio, "siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà", nel rispetto di "vincoli politici" a garanzia del patto, "...

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ Proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.

Di Maio propone il contratto di governo a Lega e Pd : “Non sarà un esecutivo di coalizione” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio pubblica la prima stesura del contratto di governo da proporre ai due possibili alleati: la Lega o il Partito Democratico. Dieci punti "fondamentali" per un governo che non sarà il classico esecutivo di coalizione, assicura.Continua a leggere

Di Maio - M5s : “contratto di Governo - i 10 punti”/ Proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi ‘cari’ a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini. "Accordo per il Paese", le specifiche dei 5Stelle(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:36:00 GMT)

Di Maio : contratto chiede lealtà e onore : 10.35 Dieci punti politici "per riportare l' Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni". Così il leader M5S presenta sui social il "contratto di governo", pubblicato integralmente sul blog del Movimento. "Passo importantissimo" per il dialogo con Lega e Pd, spiega Di Maio, "siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà", nel rispetto di "vincoli politici" a garanzia del ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve