Il cielo blu della Sardegna | dove tornano i grifoni

Stasera in cielo brilla la “Luna Blu” - sarà l’ultima prima del 2020 : Stasera tutti con il naso all’insù per salutare la “Luna Blu“: in realtà il nostro satellite brillerà del suo solito colore bianco/argentato/giallastro, ma la particolarità risiede nel fatto che si tratta della seconda luna piena del mese, un evento non molto comune (accade ogni due o tre anni) che nel mondo anglosassone viene chiamato appunto “Blue Moon“. La Luna è stata Piena il 2, in fase di Ultimo Quarto il 9, ...

