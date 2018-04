Cagliari 'sbalordito' : ecco la reazione del club al caso Joao Pedro : Joao Pedro alle prese con una situazione molto complessa, chiesti per il calciatore del Cagliari 4 anni di squalifica per doping Il Cagliari , 'pur ribadendo l'assoluto rispetto delle attività della ...

caso Alfie : i medici del Bambin Gesù pronti su un aereo a Ciampino : “Noi siamo pronti, l’aereo e’ a Ciampino con i medici a bordo. L’ambasciata italiana in Inghilterra sta anche cercando un’ambulanza per il trasporto dall’ospedale all’aeroporto. L’aereo, lo ripeto, e’ a Ciampino pronto a decollare. I medici e le attrezzature ci sono. L’equipe e’ pronta“. Lo ha detto la presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’, Mariella ...

Il caso del suicidio di David Rossi - capo della comunicazione di Mps : David Rossi era il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena : durante le indagini sull'acquisizione dell'Antonveneta da parte di Mps il suo ufficio venne perquisito. Da quel momento l'...

“Giustizia!”. caso Lidia Macchi - ecco la sentenza. Dopo 30 anni arriva il verdetto dei giudici su uno dei casi più difficili della storia italiana : È «un giorno di sollievo, perché finalmente è stata stabilità una verità processuale che corrisponde a quella storica», ha detto il sostituto pg Gemma Gualdi ricordando che «è un giorno di dolore per tutti, famigliari della vittima ma anche per colpevole, ma è un affermazione dello Stato e di tutte le persone che hanno voluto la verità e che fanno parte di questo Stato». A 31 anni dall’omicidio di Lidia Macchi arriva la condanna ...

caso Alfie - l’Ospedale Bambin Gesù : “Aspettiamo la decisione del giudice - ma siamo pronti a prendere il piccolo” : “Ho appena parlato con il Colonnello Schiavo dell’Ambasciata italiana a Londra per chiedere di quale attrezzature noi avremmo bisogno per il trasporto di Alfie in Italia. E’ tutto pronto, ma dobbiamo aspettare la decisione del giudice. Il Bambino nelle ultime ore ha dimostrato di essere forte ed è chiaro che i giudici dovranno tenere conto di questi fatti e fare qualcosa di più attivo”. Ad affermarlo all’Adnkronos ...

“Cosa sta facendo ai suoi figli”. caso Elena Ceste : Michele Buoninconti choc. Succede da un po’ di tempo e ora - dalla famiglia della moglie - corrono ai ripari : Mancano pochi mesi all’avvio del processo in Cassazione che vede imputato Michele Buoninconti, l’uomo accusato e condannato, in primo e in secondo grado, a 30 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Elena Ceste. Si è sempre detto innocente Michele Buoninconti, ha sempre sottolineato come la giustizia con lui abbia preso un abbaglio. E continua a proclamare dal carcere la sua innocenza. Per la difesa Elena è morta ...

Vincent Bolloré - chi è il finanziere francese del caso Vivendi-Mediaset : Tra gli uomini più ricchi di Francia, Vincent Bollorè è nato nel 1952 a Boulogne-sur-Seine, da una famiglia di industriali bretoni. Imprenditore e produttore televisivo, è primo azionista di Vivendi , ...

Liverpool-Roma - scoppia il caso di Pruzzo e Conti : sul profilo dell'ex bomber spunta la loro foto con il dito medio : Bruno Conti e Roberto Pruzzo non hanno di certo dimenticato quella brutta notte del 30 maggio 1984, quando la Roma all'Olimpico perse ai calci di rigore la finale di Coppa Campioni (allora la...

caso Alfie Evans - nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine : Caso Alfie Evans, nuovo appello del Papa. Ma il giudice non si ferma e stacca le macchine Ieri, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva respinto l’ultimo ricorso della famiglia di Alfie Evans, l’Italia ha concesso la cittadinanza al piccolo. Una mossa che però non ha fermato i giudici britannici.Continua a leggere Ieri, […]

Eutanasia - caso Alfie : “Si ipotizza un nuovo intervento del giudice” : Un ritardo nell’esecuzione del piano per spegnere le macchine che tengono in vita Alfie Evans potrebbe rendere necessario un nuovo intervento del giudice. E’ l’ultimo sviluppo di cui si dà notizia sulla pagina Facebook Alfies Army Official, aggiornata dai sostenitori della battaglia dei genitori per tenere in vita il piccolo. “Poiché l’ospedale non ha rispettato l’ordine del piano di cura di estubare” ...

“Quella Barbie è vietata!”. Scoppia il caso. Addirittura la magistratura si è espressa impedendone la commercializzazione. I fan della storica bambola stavolta danno ragione al divieto : “Non vogliamo quella Barbie”. Ormai è diventato un vero e proprio caso diplomatico e se ne sta parlando su tutti i giornali. Oggi una Barbie è venduta ogni due secondi, la produzione è fatta quasi esclusivamente in Cina. Il Messico non vuole l’ultimo modello di Barbie, una Barbie molto particolare. Lo ha stabilito la magistratura messicana: “È vietata la commercializzazione da parte del colosso Mattel della Barbie ...

“Dio…”. caso Vannini : Antonio Ciontoli - choc su Facebook. A pochi giorni dalla sentenza sull’omicidio di Marco ecco le parole dell’uomo ritenuto colpevole della sua morte. In rete è rivolta : “Mio figlio è in una bara e loro probabilmente se la stanno ridendo”. Così, con un amarissimo sfogo che è disperazione e atto d’accusa verso il tribunale di Roma, era iniziata la lunga intervista di Marina, la mamma di Marco Vannini subito dopo la sentenza che aveva condannato a 14 anni – contro i 21 richiesti dalla procura di Civitavecchia – Antonio Ciontoli. Un Ciontoli che, in un lungo articolo a firma di Emanuele Rossi sulle colonne ...

caso Iuventa - i video che scagionano la nave dell’ong tedesca : Le testimonianze audio e video raccolte dai ricercatori dell’università di Londra contraddicono le accuse contro l’equipaggio della Iuventa, indagato per aver collaborato con i trafficanti di esseri umani. In esclusiva su Internazionale. Leggi